Pino daniele unplugged

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 22 gennaio 2022 alle ore 20.00 (I set), 21.30 (II set) a Palazzo Pesce è la volta di “Pino Unplugged” insieme alla cantattrice Loredana De Giglio e al chitarrista Giovanni Orfino.



Un concerto in Puglia che rende omaggio a Pino Daniele: O’ Scarrafone, Na tazzulella ’e cafè, Quanno chiove, Napule e’, Je so’ pazzo e tanti altri capolavori dell’indimenticato cantautore napoletano accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso non solo i suoi classici brani napoletani ma anche il fascino stordente e irresistibile della città partenopea.



Tutto affidato alla interpretazione intensa di Loredana De Giglio, cantattrice da sempre appassionata delle arti dello spettacolo dal vivo, una carriera iniziata nel 1989 con concerti unplugged, partecipazioni televisive e una formazione a cavallo fra lirica e jazz, voce dell’ensemble vocale Ricchitoni, coro a cappella che sostiene i diritti della comunità LGBTQI, e membro della compagnia teatrale “La fattoria degli artisti”, accompagnata alla chitarra da Giovanni Orfino, autodidatta dalle eclettiche esperienze musicali, dai gruppi prog e funky al TIM Tour di Red Ronnie passando per la musica popolare, la televisione con il maestro Paolo Lepore e il teatro con Gianni Colajemma, autore anche di colonne sonore e musicista accompagnatore del monologo teatrale di Moni Ovadia.



Un appuntamento da non perdere per rivivere i suoni, le storie e le atmosfere rarefatte di Pino Daniele e di tutta Napoli.