"Pint of Science", torna a Bari il più grande evento al mondo di divulgazione scientifica

Torna nei pub di Bari Pint of Science, la manifestazione internazionale di divulgazione scientifica nata nel 2012 nel Regno Unito e arrivata ad abbracciare 23 città italiane e 26 paesi nel mondo, coprendo tutti e cinque i continenti, dopo la cancellazione dell’edizione 2020 e la trasformazione in evento online nel 2021, a causa del perdurare della pandemia.

Tanti e vari i temi affrontati nelle diverse serate: dall’ascoltare la storia dell’Universo, raccontata dalla luce delle stelle, all’immaginare un futuro con intelligenza artificiale, bioelettronica per la diagnosi precoce delle patologie e materiali innovativi per la sostenibilità ambientale e la produzione di energia, passeremo per la scoperta del completo genoma umano e dei nostri sensi; affronteremo, anche, tematiche riguardanti l’ambiente e l’impatto che le attività umane stanno avendo su di esso , fino a porci domande sulle regole non scritte e suoi preconcetti che influenzano la nostra società.

Tutto questo, e molto altro, è Pint of Science Bari 2022.

Dei diciotto talk in programma a Pint of Science Bari 2022 – uno a testa in ciascun locale per tre sere, tutti con inizio alle 21,00 – segnaliamo lunedì 9 maggio l’intervento di Eleonora Macchia, ricercatrice presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell'Università di Bari e vincitrice di un ERC starting grant da 2.5 milioni di euro, presso The Stuart – Scottish Pub, che ci illustrerà le ultime novità nell’ambito dell’elettronica per lo sviluppo di dispositivi e piattaforme per l’analisi precoce e poco invasiva dei marcatori di diverse patologie.

Per martedì 10 segnaliamo, all’Hop!, Antonio Gusmai, professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari, che parlerà del diritto muto, ossia regole e principi normativi che, pur non essendo espliciti, regolano la nostra società ed Elisabetta Bissaldi al Canarute – Bari Vecchia, professoressa associata presso il Politecnico di Bari e ricercatrice INFN Bari, ospite in diverse occasioni del programma Newton di Rai Cultura, che, attraverso lo studio dei raggi gamma, ci racconterà parte della storia dell’Universo e degli affascinanti eventi che l’hanno segnata.

Segnaliamo, per mercoledì 11, presso il Factory Pub, Roberto Bellotti, professore ordinario e direttore presso il Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università di Bari, ricercatore INFN Bari, che ci descriverà le ultime frontiere degli studi riguardanti l’intelligenza artificiale e il ruolo sempre più centrale che potrebbe assumere nell’immediato futuro.

Nell’edizione barese dell’evento si svolgeranno 18 incontri totali, uno per sera per ognuno dei sei locali:

lunedì 9 maggio 2022 ore 21:00

· L’energia del futuro è ibrida (Canarute – Bari Vecchia)

· L’olfatto: una finestra sul mondo (Terra di Mezzo- ll Era)

· Da un grande potere derivano grandi responsabilità (Hop!)

· Bioelettronica: verso l’era degli avatar! (The Stuart, Scottish Pub)

· Matrix? No, grazie. Meglio costruire con i robot (Factory Pub)

· Un mare di guai: la dura vita delle tartarughe (Taverna del Maltese)

martedì 10 maggio 2022 ore 21:00

· Affreschi cosmici (Canarute – Bari Vecchia)

· Intelligenza artificiale e psicopatologia (Terra di Mezzo- ll Era)

· Esiste un diritto muto? (Hop!)

· Killer nascosto nella pasta: la furosina (The Stuart, Scottish Pub)

· Da batteri millenari alla bioelettricità (Factory Pub)

· L’acqua che ti mangi (Taverna del Maltese)



mercoledì 11 maggio 2022 ore 21:00

· L’Universo in un punto (Canarute – Bari Vecchia)

· Complessità: tanti sistemi, un solo approccio (Terra di Mezzo- ll Era)

· Cultura delle differenze e della sessualità (Hop!)

· Il nuovo genoma umano non ha più segreti (The Stuart, Scottish Pub)

· Intelligenza artificiale: oltre il futuro! (Factory Pub)

· Trasposoni: alla scoperta dei vagabondi del genoma (Taverna del Maltese)

TUTTE LE LOCATION:

Canarute – Bari Vecchia, Piazza Mercantile, 69, 70122 Bari (BA)

Terra di Mezzo II Era, Via Giovanni Amendola, 133, 70126 Bari (BA)

Hop!, Via Gaetano Devitofrancesco, 11, 70124 Bari (BA)

The Stuart – Scottish Pub, Via Dalmazia, 173, 70126 Bari (BA)

Factory Pub, Via Luigi Milella, 33, 70124 Bari (BA)

Taverna del Maltese, Via Domenico Nicolai, 67, 70122 Bari (BA)

Il programma completo dell’evento di Bari

https://pintofscience.it/events/bari

L’evento di Bari su Facebook

https://www.facebook.com/events/525876439139535

Il sito di Pint of Science Italia

https://www.pintofscience.it

Pint of Science – La Storia

Nel 2012 Michael Motskin e Praveen Paul erano due ricercatori all’Imperial College di Londra. Diedero vita ad un evento chiamato “Meet the researchers” (Incontra i ricercatori) nel quale alcuni malati di Parkinson, Alzheimer, malattia del motoneurone e sclerosi multipla potevano andare nei loro laboratori a vedere quale tipo di ricerca facessero. L’evento fu molto motivante sia per i visitatori che per i ricercatori.

Pensarono che se le persone vogliono entrare nei laboratori e incontrare i ricercatori, perché non portare i ricercatori fuori ad incontrare le persone? E così nacque Pint of Science. Nel Maggio 2013 si tenne la prima edizione di Pint of Science che ha portato al grande pubblico alcuni dei più rinomati ricercatori a raccontare il loro lavoro innovative agli amanti della scienza e della birra. È stato un successo strepitoso.

In Italia, la manifestazione è sbarcata nel 2015 coinvolgendo per prime sei città – Genova, Trento, Siena, Roma, Pavia, Milano – addirittura più che triplicate nello spazio di poche edizioni. Quest’anno, infatti, il festival si svolgerà in contemporanea in ben 23 città italiane (Avellino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Genova, L’Aquila, Lucca, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Rovereto, Salerno, Siena, Torino, Trento) e 26 paesi letteralmente in ogni angolo del mondo (Argentina, Austria, Australia, Belgio, Brasile, Costa Rica, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Kenya, Laos, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Sudafrica, Thailandia e Ungheria).

Pint of Science è organizzato dall’associazione culturale no-profit “Pint of Science Italia” ed è un evento senza scopo di lucro a cui tutti collaborano su base volontaria, realizzato grazie al supporto di INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e SIERR (Società Italiana Embriologia Riproduzione e Ricerca).