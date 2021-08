Prezzo non disponibile

Si svolge a Triggiano il 4 settembre la XV edizione del “Premio TREBBIO città di Triggiano”. L'iniziativa mira a celebrare i personaggi significativi, che con il loro impegno, capacità professionale si sono distinti e hanno saputo affermarsi in Italia e all’estero esportando così lo spirito d’iniziativa, di creatività e l’umanità.

Ospiti NINO BUONOCORE - i RADIOSUOFF con la comicità di CARLO MARETTI, conduce VERONICA PELLEGRINO

Evento promosso dal Cpmeventi nell'ambito il patrocinio del comune.



Atrio Scuola San Giovanni Bosco in via E. De Amicis ore 20.30 Triggiano (Ba)Posti limitati si consiglia di chiamare per disponibilità e prenotare al 3491228958

