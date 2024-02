A Bitonto la presentazione del disco Luna Park

Approda anche a Bitonto, venerdì 23 febbraio, il “Luna Park” di Paolo Pace. Il cantautore e musicista pugliese presenterà il suo disco presso il foyer del Teatro Traetta di Bitonto a partire dalle ore 19,30. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato da Asteria Space, realtà vincitrice del bando PIN della Regione Puglia, fondata dalla giornalista Alessandra Savino e rientra nella programmazione sostenuta e finanziata dal Comune di Bitonto nell’ambito del progetto “IN.CENTRO”- Spazi Aggregativi Diffusi.

Si aprirà così la rassegna di eventi, a cura di Asteria Space, che, a partire da questo mese, vedrà in programma concerti, mostre, presentazioni letterarie e tanto altro negli spazi del centro antico di Bitonto. In occasione dell’evento del 23 febbraio, il foyer del teatro bitontino ospiterà un talk, condotto dal giornalista Livio Costarella (Gazzetta del Mezzogiorno) che vedrà protagonista Paolo Pace per una nuova presentazione del suo disco d’esordio come cantautore. Il dibattito sarà intervallato da esibizioni di musica dal vivo dell’artista, accompagnato, alla chitarra, da Giuseppe De Trizio, autore del testo dell'ultimo singolo di Pace, "Fuori di notte".

Pubblicato lo scorso 26 gennaio il brano rappresenta il quarto tassello del progetto discografico “Luna Park”. La canzone racconta di un viaggio introspettivo alla ricerca di sé stessi, ricco di metafore, immaginando una corsa in una notte di pioggia illuminata dalla luna, da sempre simbolo di trasformazione e la rinascita. Nel finale del ritornello arriva la rivelazione, la scoperta e la consapevolezza di sé stessi.

“Luna Park” è un disco che nasce dalla voglia di esprimere tutte le emozioni personali, incanalandole all'interno delle canzoni come fossero una montagna russa ricca di salite, discese e parti pianeggianti. I testi dei brani sono stati scritti, in parte, in collaborazione con musicisti come Stefano de Benedittis e Giuseppe De Trizio, mentre altri interamente da Polo Pace. La musica evidenzia, in chiave ironica, la criticità della vita, parlando di amore, passioni, drammi, attualità. Vi è un chiaro e sincero omaggio ai grandi cantautori italiani come Lucio Dalla, modello artistico e intellettuale per Pace, oltre de Gregori e de Andrè. La distribuzione del disco è a cura della Soul Treasure Records di Ciappy Dj. Un disco che verrà ‘assaporato’ dagli ascoltatori mese dopo mese, a piccoli sorsi, con la pubblicazione dei vari brani contenuti dell’album.

Paolo Pace nasce a Monopoli il 19 settembre del1983. All’età di undici anni, intraprende gli studi musicali, successivamente si laurea al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari in flauto traverso, sassofono e musica jazz. All’età di 20 anni studia canto lirico, ma la sua più grande passione è quella del canto jazz. Nel 2010 realizza le musiche dello spettacolo che si svolge nelle Grotte di Castellana, con la regia di Giusy Frallonardo, "Hell In the Cave”, questo lavoro dà inizio ad una collaborazione con Giuseppe De Trizio dei Radicanto, con i quali incide dei dischi in qualità di sassofonista e flautista. A giugno 2012 realizza le musiche del musical "Quasi Alice”. Nascono di seguito una serie di collaborazioni con la pubblicazione di diversi singoli in qualità di autore e musicista, con Alan Palmieri, il singolo “Victorious” nel 2018 cantato da Sergio Sylvestre, ex vincitore di Amici di Maria Defilippi, e prodotto della Motivo s.r.l./IHU Music group. Sempre nel 2018 la pubblicazione del disco “Ponte modulante” in qualità di sassofonista e flautista con Pietro Lomuscio, Massimo Manzi, Giorgio Vendola. Infine la collaborazione con il produttore della Soul Treasure Records Ciappy DJ, per il singolo “Grecale” pubblicato nella compilation “CÔTE D'AZUR EXCLUSIVE PARTY, VOL. 2” prodotto da ? Halidon / Papa Musique. L’ultimo progetto discografico, il primo da solista si intitola “Luna Park” (2023).