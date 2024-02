Presentazione guida "Bari...in tasca" - cosa vedere, dove mangiare, come divertirsi

Prezzo non disponibile

Giovedì prossimo 29 febbraio alle 18 verrà presentata presso la libreria Laterza la guida "Bari...in tasca", edita da Les Flaneurs di Alessio Rega. Sarà egli stesso ad introdurre la serata e i relatori, che discuteranno con l’autore arch. Eugenio Lombardi del volume e del suo significato: l'avv. Ascanio Amenduni, tenacemente impegnato anche in azioni di tutela del territorio e il giornalista e scrittore Enzo Quarto. Sarà una importante occasione per parlare della città, di tutta la città: della comunicazione istituzionale che l'ha ristretta al solo centro storico ad uso dei media e del turismo mordi e fuggi, delle sue grandi potenzialità e delle altrettanto grandi dimenticanze, di quello che viene offerto ai cittadini e di ciò di cui Bari avrebbe davvero bisogno per spiccare il volo. Con preghiera di comunicazione Eugenio Lombardi