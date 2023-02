Presentazione del libro di Maurizio Degl'Innocenti su Giacomo Matteotti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si avvicina il centenario della morte di Giacomo Matteotti, il martire antifascista rapito e ucciso da una squadraccia il 10 giugno del 1924, e la Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” - insieme con la Fondazione di studi storici “Filippo Turati” e l’Università degli Studi di Bari - lo ricorda presentando il libro di Maurizio Degl’Innocenti, edito da Franco Angeli, “Giacomo Matteotti e il socialismo riformista”.

L’incontro si terrà venerdì 24 febbraio 2023 alle 10 nell’Aula Vincenzo Starace del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari. Oltre all’autore interverranno Giuseppe Moro direttore Dipartimento Scienze Politiche, il presidente della Fondazione “Giacomo Matteotti” Alberto Aghemo e Patricia Chiantera Stutte docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Bari.

Una rilettura del politico, figura di spessore nazionale, segretario del Partito Socialista Unitario, impegnato nella lotta al fascismo e critico inflessibile del comunismo. Il saggio si muove su due binari che corrono paralleli: da una parte la biografia di Giacomo Matteotti, e dall’altra l'analisi del gruppo politico di appartenenza avvalendosi delle categorie interpretative di socialismo di vicinanza o territoriale e di democrazia orizzontale. Nel testo si sottolinea la forza delle periferie, lungo le quali si riscrivono le gerarchie sociali e politiche, e l’idea di politica come pedagogia individuale e collettiva per una cittadinanza diffusa e inclusiva. Il saggio offre anche motivi di riflessione su problemi della società italiana ed europea di lungo periodo, fino all'attualità, a testimonianza della lungimiranza di una intera generazione politica.

Maurizio Degl’Innocenti, presidente della Fondazione di studi storici Turati, è docente di Storia contemporanea all’Università degli studi di Siena. Ha pubblicato più di un centinaio di lavori. Dirige tre collane editoriali per i tipi Angeli (Milano), Lacaita (Manduria) e partecipa al comitato direttivo di collana per i tipi Arnoldo Mondadori. Ha collaborato con numerose riviste italiane e straniere. È co-direttore della rivista di storia contemporanea “Storiaefuturo”. Nel 1994 è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica, per meriti culturali.