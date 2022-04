A Palazzo di Città la presentazione del libro “Senti chi parla” di Valentina Popa

Martedì 12 aprile, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del libro per bambini “Senti Chi Parla!” scritto da Valentina Popa, autrice di nazionalità moldava e italiana di adozione, componente dell’equipe dell’ufficio esecutivo del Segretario Generale delle Nazioni Unite di New York. Il ricavato della vendita del libro (al netto delle spese di produzione) sarà devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in particolare per il sostegno della cura dei bambini malati di cancro.

All’incontro con la stampa, accanto all’autrice, interverranno l’assessora comunale al Welfare Francesca Bottalico, la presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Bari Roberta Lovreglio, il fondatore dell’organizzazione The Goodwill People, tenore di fama internazionale e promotore del libro Luciano Lamonarca, la direttrice di Edicola del Sud Annamaria Ferretti e l’ambasciatrice della Puglia nel Mondo Nancy dell’Olio.

Nel corso della presentazione, alla quale parteciperà anche Mingo, sarà proiettato un video testimonial di Lino Banfi, “Nonno d’Italia”.

L’iniziativa gode del sostegno delle aziende La Lucente S.P.A., Fiore di Puglia e Ford AutoTeam.