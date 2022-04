Presentazione del romanzo d'esordio di Alessandra Nenna "Come ho abbracciato la mia ombra" alla Portineria 21

Si svolgerà proprio nel giorno dell'uscita ufficiale, il prossimo 21 aprile, la prima delle presentazioni dedicate al romanzo di Alessandra Nenna "Come ho abbracciato la mia ombra" edito da Bookabook. L'autrice sarà ospite del caffè bistrot letterario Portineria 21 di Bari alle ore 18 (via Cairoli 137/A) in compagnia della performer teatrale Annamaria Todisco.

A un anno di distanza dall'inizio della campagna di crowdfunding, il manoscritto è finalmente diventato un libro vero. Scelto due volte, come si legge nelle note iniziali della casa editrice: la prima dagli editor che ne hanno valutato la qualità professionale; la seconda dai lettori che hanno sostenuto il progetto pre-ordinando il libro e diventandone in questo modo gli editori morali.

Un 21 che carica dunque di significati questo esordio al romanzo di Alessandra Nenna, dopo l'uscita nel 2020 del pamphlet Scusi, il treno si prende dalla stazione? (Progedit).



Il libro è già ordinabile in tutte le librerie (fisiche e on line: MondadoriStore, Amazon, Feltrinelli) .

Come ho abbracciato la mia ombra

Una storia al femminile che piacerà anche agli uomini. Sì, perché accanto alla protagonista, Nicole, divisa tra due città, due madri, una surrogato dell'altra e un fidanzato con una doppia personalità, gravita un microcosmo di personaggi che lasciano intravedere continuamente i loro doppi, in un gioco di specchi e di sottili rimandi. Con piglio leggero e una scrittura fluida Alessandra ha provato a raccontare le paure, le mancanze, i timori di tornare a inciampare in quelle che gli psicologi liquidano in fretta come relazioni disfunzionali, ma che svelano un'unica verità: abbiamo tutti una ferita passata. Molto dipende da come la raccontiamo, soprattutto a noi stessi.