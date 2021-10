Nel centro culturale di Valenzano il progetto "Nuovi occhi"

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e Valenzano ha risposto alla Campagna “Nastro Rosa – LILT for Women”, volta a focalizzare l’attenzione della popolazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, illuminando il Centro Culturale di rosa. L’Amministrazione comunale intende promuovere una campagna di informazione e supporto psicologico alle donne colpite dal cancro al seno ma soprattutto una campagna di diffusione della cultura della Prevenzione, che oggi resta l'arma più efficace per vincere il cancro. L’amministrazione comunale supporta inoltre l’iniziativa Ottobre in rosa e ha patrocinato e supportato il progetto NUOVI OCCHI dell'Associazione Uì together che prevede tre laboratori di gruppo nelle giornate del 20 e 27 ottobre e 3 novembre in cui psicologia, estetica e bellezza si fondono.

Gli incontri si terranno nel Centro culturale in Largo Plebiscito dalle ore 17.30. Gli strumenti utilizzati saranno: i rituali di cura della pelle, il trucco, l’acconciatura con turbanti e l’Armocromia (studio dei colori amici che valorizzano il volto).



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...