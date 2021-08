'Projectango' a Palazzo Pesce

Venerdì 3 settembre 2021 alle ore 20.45 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si veste delle sonorità sensuali di “Projectango” con la voce cantante e recitante di Benedetta Lusito, il sassofono e clarinetto di Giovanni Battista Iacovone, il contrabbasso di Pasquale Gadaleta e il pianoforte e diamonica di Alessandro Amato.



Un concerto in Puglia per ascoltare le mille voci del tango e non solo. Un progetto che parte dalla disperata e appassionata danza argentina per accompagnare poi gli ascoltatori in repertori affini e arrivare al mondo delle colonne sonore. Imprescindibile punto di partenza e pietra miliare è Astor Piazzolla, le sue opere eterne fetta consistente del repertorio proposto dai Projectango, e il suo principio per cui il “nuevo tango” non è stato concepito per essere relegato a situazioni esclusivamente danzanti, ma si propone piuttosto come musica da concerto a tutti gli effetti. Musica da concerto affidata, tra le pietre bianche della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari, a un ensemble di musicisti provenienti da ambiti disparati, dal classico al jazz, che arricchiscono la loro performance con una molteplicità di esperienze e sfaccettature e con un costante lavoro di ricerca timbrica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...