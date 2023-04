Promuovere la salute orale nei bambini e soggetti vulnerabili con il volontariato

Sabato 29 Aprile 2023, dalle 9:00 alle 14:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Bari, l'associazione SOPHI OdV, Solidarietà Odontoiatrica per l'Handicap e l'Infanzia, insieme all'Associazione di Medici Odontoiatri AndianoinOrdine organizza il V Convegno dal titolo: Promuovere la salute orale nei bambini e soggetti vulnerabili.

Con il patrocinio di Medici Chirurgici e Odontoiatri di Bari e Rotary e-Club Federico, II Distretto 2120.



“La nostra missione è da sempre la protezione della salute orale di bambine e bambini, soprattutto per contrastare concretamente la trascuratezza dell’igiene della bocca - dichiara Emilio Nuzzolese, presidente dell’associazione SOPHI OdV - “La nostra esperienza, in tredici anni di iniziative di odontoiatria sociale, porta a confermare che l’alleanza con le istituzioni, le scuole dell'infanzia e le famiglie sono la chiave imprescindibile di qualunque programma di prevenzione dentale. Ringrazio il Comune di Bari e il Welfare per le numerosissime attività in favore delle fasce sociali vulnerabili, fino a sostenerci nel nostro prossimo progetto di odontoiatria di comunità attraverso l'ausilio di un presidio del SSN".



Programma del convegno:

Saluti



Francesca Bottalico, Assessora al Welfare - Comune di Bari

Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO e Ordine dei Medici Bari

Ludovico Abbaticchio, Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Regione Puglia

Belinda Guerra, Presidente Commissione Albo Odontoiatri Bari

Michele Corriero, Presidente UNICEF Comitato Provinciale Bari

Benedetto Laforgia, Presidente Rotary eClub Federico II, Distretto 2120

Moderano



Prof. Vito Crincoli – Università degli Studi di Bari

Stefano Corvaglia, Consigliere Puglia, AndiamoInOrdine

Emilio Nuzzolese, Presidente SOPHI OdV

Prima sessione: Prevenzione

Intervengono



Dr.ssa Maria Teresa Petricca e Dr.ssa Chiara Marini – Odontoiatri

Prevenzione delle Malocclussioni in Età Prescolare

Dott. Roberto Giorgio – Odontoiatria

Collutori probiotici e Gengivite

Dr.ssa Germana Cassano – Funzionario Scuola dell’infanzia e Mariangela Squicciarini – Insegnante Scuola dell’Infanzia

Educazione della Salute Orale nella Scuola dell’Infanzia

Seconda sessione: Clinica

Intervengono



Prof. Michele Quarto – Epidemologo

Epidemiologia della Malattie della Bocca

Prof. Marco Tatullo – Università degli Studi di Bari

Malattie Orali nel Paziente Pediatrico

Dr.ssa Filomena Patrì – Igienista Dentale

Demineralizzazione e re-mineralizzazione dei Denti



Il convegno è aperto alla cittadinanza, educatori, insegnanti, operatori sanitari e sono previsti 4 crediti ECM.



L’associazione di Volontariato SOPHI, Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia, è stata costituita a Bari nel 2010. Tra le numerose iniziative, nel 2015 la SOPHI sigla un protocollo d’intesa con il Welfare del Comune di Bari e il Garante Regionale per i Diritti dell’Infanzia con il fine di promuovere programmi di prevenzione dentale e promozione della salute orale in favore di minori di 0-14 anni in tutti i Centri Servizi per le Famiglie del Comune di Bari. Dal 2017 è presente con i suoi medici-odontoiatri volontari presso la Casa della Bambine e dei Bambini di Bari per proteggere il sorriso di bambini di 0-6 anni.