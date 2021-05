Sabato 15 maggio ore 10:00 appuntamento con “Trekking delle falesie del Gargano”: "Saremo tra le due baie più suggestive del Gargano, Vignanotica e Baia dei Faraglioni, immersi nei profumi della macchia mediterranea e nei colori della natura. Mandorli, ulivi, rosmarino e mare sempre a portata di sguardo finché non raggiungeremo la spiaggia. Di fronte alla bianca falesia, con lo sciabordio delle onde in sottofondo, scopriremo anche come si è formato il territorio milioni di anni fa.

Punto d’incontro: Stazione di servizio Piemontese, Mattinata (FG), da qui ci sposteremo per circa 8-10 km in

macchina per raggiungere il sentiero da percorrere".

Costo: 15 euro (il pagamento deve avvenire solo online cliccando su "Biglietti" o il alternativa copiando questo link: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link)



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 5 ore. Distanza percorsa: circa 5 Km. Dislivello -/+ 200 m

• Livello turistico, facile, con passaggi e pranzo al sacco sulla spiaggia.

• Incontro ore 10:00. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo

procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 5 km, e si snoda sulla costa

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi,

vestiario a strati consono alla stagione, costume da bagno e telo. CONSIGLIATI snack come frutta o frutta

secca e pranzo al sacco, almeno 2 litri di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Crema solare

• Mascherina, gel igienizzante



Percorso adatto a bambini

È possibile portare animali da compagnia

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708