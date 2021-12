Domenica 19 ore 10.00 appuntamento con "Puglia Trekking Family - Foresta Umbra con Mercatini di Natale". Riserva naturale all'interno del parco nazionale del Gargano prende il nome di "umbra” cioè a cupa, ombrosa, dovuto alla sua vegetazione molto fitta. Si estende su una superficie di 10.000 ettari ricche di faggete primordiali e per questo patrimonio dell'Unesco. Inizieremo il nostro percorso partendo da un laghetto con carpe tartarughe e rospi e dal centro daini, per poi spostarci alle 14 al piazzale dell'Hotel Elda per i mercatini di Natale.

Costo: 15 euro (da fare online cliccando qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

Punto d’incontro: centro visite e info point cutino d'Umbra riserva parco del Gargano



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Percorrenza: 3/4 ore (percorso ad anello) - Distanza: 6 km

• Altitudine: 800 mt.

• Quota: senza dislivelli

• Difficoltà: T. E. (per tutti)

• Abbigliamento a strati per escursioni invernali con ricambi, crema solare, occhiali da sole, cappellino

• Scarpe da trekking o simili.1,5 LITRI DI ACQUA, ristoro (bar) inizio e fine percorso.

• Pranzo a sacco, frutta, snack energetici. Evitate bevande gassate.

• Facoltativi: bastoncini da trekking, macchina fotografica, binocolo.

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.





Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome.