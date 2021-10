Il weekend più spaventoso dell’anno all’insegna di Pulcinella alle prese con diavoli, morte e segreti paurosi

Domenica 31 ottobre ore 18.00 in scena 'Pulcinella cavaliere per errore' della compagnia Burattini al chiaro di Luna

La compagnia Burattini al chiaro di Luna porta in pedana i burattini in un testo di Massimiliano Massari e Simona Traversa (artefici rispettivamente di scenografia e costumi).

Il re, vittima di un incantesimo di una strega molto malvagia, si prepara alle nozze con essa, fissate per il giorno dopo. A palazzo sono tutti disperati per la cattiva sorte del re e di tutto il regno. Il mago di corte, interpellato dal ciambellano, prevede solo una possibilità per sconfiggere la strega e salvare re e regno: il cavaliere bianco. Intanto, in paese, Pulcinella con la banda dei “Chiaconi” suona una serenata alla bella Teresina, vorrebbe da lei una prova d’amore, ma Teresina è restia e si mantiene sulle sue, tanto più che ha un altro corteggiatore.Il ciambellano si imbatte in Pulcinella e credendolo il cavaliere bianco, lo incarica per la missione importante e l’accompagna nell’antro dove vive la strega…

Fra canzoncine, lazzi, equivoci e bastonate il divertimento è assicurato.

Lunedì 1 novembre ore 18.00

Pulcinella e la cassa magica

Ovvero: Sua discesa all’inferno e vittoriosa risalita

Compagnia degli Sbuffi

Testo di Aldo de Martino?

?Regia di Luigi Cesarano

con Aldo de Martino e Lello Genovese

Burattini:Teatrino Giullare

Fondali: Carla Vitaglione

Musiche: Crescenzo Vitello

luci: Gabriele Toralbo

Pulcinella Citrulo è innamorato della bella Teresina, figlia dell’albergatore Don Pancrazio Codadivacca e promessa sposa al giovane possidente Don Felice Sciosciammocca, pensionato della locanda. Pulcinella, travestito da donna prende alloggio nella locanda per scoprire il segreto della ricchezza del suo rivale. E’ mezzanotte e Pulcinella, nascosto dietro una tenda, scorge Don Felice invocare niente di meno che...Il diavolo!!

Fra colpi di scena, travestimenti, filtri magici, diavoli veri, e diavoli finti, si dipana una matassa complicatissima che vedrà Pulcinella scendere all’inferno come un eroe mitologico e trovarsi alla fine promesso sposo...di un uomo

BOTTEGHINO

Biglietti in vendita su vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket. Biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13.

biglietto unico €8,00 a partire dai 3 anni. Riduzione €6,00per gruppi a partire da 5 persone.