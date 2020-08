“Quando gli ucelli portaranno i zoccoli” a palazzo Pesce

Domenica 13 settembre 2020 alle ore 20.45 Palazzo Pesce accoglie nella sua corte di pietra bianca “Quando gli ucelli portaranno i zoccoli” insieme alla voce e tiorba di Francesca Benetti e al violino barocco di Giovanni Rota.



Un concerto in Puglia il cui titolo è ispirato a una canzonetta del 1638 di Tarquinio Merula: un percorso in cui voce, tiorba e violino barocco si incontrano e si allontanano in una suggestiva esperienza spazio-temporale che va dallo “stylus fantasticus” di Isabella Leonarda per arrivare alle canzonette del ’600 con canto accompagnato e ai preludi a strumento solo del ’700.



Un programma vario e ricercato affidato a Francesca Benetti, tiorbista, chitarrista e cantante barocca, diploma in Chitarra classica con lode al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, perfezionamento in chitarra alla Hochschule der Kuenste di Berna e in prassi antica e repertorio barocco alla Schola Cantorum Basiliensis a Basilea, una attività concertistica in tutta Europa e, in veste di cantante barocca, membro fondatore dell’ensemble Concerto di Margherita, specializzato nella singolare prassi storica del canto accompagnato nel repertorio madrigalistico italiano del primo ’600, e a Giovanni Rota, diploma in Violino e in Didattica della Musica al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, specializzazione di II livello in Violino barocco al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, numerosi concorsi nazionali e internazionali al suo attivo e una carriera che lo vede prediligere il periodo barocco con prassi esecutiva su strumenti originali, esibirsi in prestigiosi festival musicali in Francia, Belgio, Polonia, Tunisia, Montenegro, Olanda, Germania, Slovenia, Malta, Svizzera, Austria e Italia e collaborare con artisti del calibro di Antonio Florio, Gemma Bertagnolli e Sara Mingardo.



Ingresso libero su prenotazione al 3931340912