Domenica 11 Luglio in occasione della GIORNATA NAZIONALE DELLE PRO LOCO la Pro Loco di Casamassima organizza il primo degli appuntamenti di Tour'NZIST itinerari turistici dedicati alla scoperta delle bellezze architettoniche, naturalistiche, artistiche e storiche del territorio Casamassimese e alla promozione dei prodotti tipici locali.



Racconti e poesia tra scorci d’azzurro: trekking nei vicoli del borgo di Casamassima è una visita turistica guidata alla scoperta del PAESE AZZURRO attraverso vicoli stretti e chiassi del borgo antico di Casamassima, arricchita dalla emozionante lettura scenica di poesie.



L'itinerario turistico prenderà avvio e si concluderà in piazza Aldo Moro a Casamassima nei pressi di Porta Orologio, durante la visita è prevista una sosta con la degustazione di prodotti tipici eno-gastronomici pugliesi.



Prenotazione obbligatoria su https://www.prolococasamassima.it/tournzist

Per Info 3358383939 – 3477790970 – 080671002



prolococasamassima@gmail.cominfo@prolococasamassima.it

