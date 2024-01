Rachmaninov - Sollini & Barbatano due pianoforti

RACHMANINOV

MARCO SOLLINI & SALVATORE BARBATANO due pianoforti



«Le venti dita d’oro d’Italia». Così, in Russia, hanno soprannominato il duo pianistico composto da Marco Sollini e Salvatore Barbatano, tra i più apprezzati a livello internazionale. I due musicisti propongono un impaginato interamente dedicato proprio a un compositore russo, Sergej Rachmaninov, comprendente il Preludio in do diesis minore nella versione per due pianoforti elaborata dallo stesso autore, e altre tre pagine nate per due tastiere, la Fantaisie op. 5, la Polka italienne e la Suite n. 2 op. 17. Tra l’altro, Sollini e Barbatano affrontano regolarmente non solo pagine del repertorio per pianoforte a quattro mani, ma anche opere significative per due pianoforti in ambito cameristico, anche con orchestra. Il duo ha suonato in posti particolarmente prestigio¬si, tra cui la Grosse Salle del Mozarteum di Salisburgo, la Filarmonica di Cracovia, la Smetana Hall di Praga, la Sala Solti all’Ac¬cademia Liszt di Budapest e il Festival dei Palazzi di San Pietroburgo. Inoltre, nella Sala Preporod¬na di Zagabria, Sollini e Barbatano hanno tenuto un concerto esclusivo dedicato al ventennale delle relazioni diplomatiche tra Repubblica di Croazia e Repubblica Italiana, alla presenza dell’allora presidente croato Ivo Josi¬povic. Significative le esibizioni in Italia per importanti stagioni concertistiche e davvero importante il repertorio proposto, nel quale figurano anche l’integrale dei Concerti di Johann Sebastian Bach per due pianoforti e or¬chestra, eseguiti e incisi sotto la direzio¬ne di Francesco D’Avalos. Responsabili dell’International Music Fe¬stival «Armonie della sera», Sollini e Barba¬tano hanno anche eseguito, in prima mondiale assoluta, «Le Mille e una notte» di Patrizio Mar¬rone, con Ugo Pagliai e Paola Gassman in veste di voci recitanti, e il brano «Tanghitud 4» scritto apposta per loro dal premio Oscar Luis Bacalov. Ma molte altre sono le composizioni a loro dedicate da diversi illustri autori, tra cui Miche¬le Dall’Ongaro, Sergio Calligaris, Antonio Giacometti e Patrizio Marrone. Inoltre, il duo ha inciso diversi dischi, tra cui uno dedicato all’integrale delle composizioni per pia¬noforte a quattro mani di Rachmaninov, un altro con musiche da camera di Rossini, condiviso con alcune prime parti dell’Orchestra della Scala di Mila¬no, e un altro ancora dedicato alla musica per piano¬forte a due e quattro mani di Pietro Mascagni. A questi si aggiunge un cd con «Shéhérazade» e «Capric¬cio espagnol» nelle versioni originali di Rimskji-Korsakov. Da segnalare, ancora, l’incisione dei Concerti di Mozart e Kozeluch per due pianoforti e pianoforte a quattro mani e un disco con musiche di Beetho¬ven distribuito da Sony Music. Il più recente progetto discografico è, invece, rappresentato dall’integrale delle opere per pianoforte a quattro mani di Saint-Saëns per DaVinci Publishing, lavoro con il quale i due musicisti hanno ottenuto cinque stelle sia dalla rivista «Musica» che da «Music Voice», dove il disco è stato segnalato come «cd del mese».