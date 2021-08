SABATO 4 SETTEMBRE ORE 21.00

LA PETRICOR - via de Marinis 145, Bari.

Rainbow Party...i colori dell’estate.

INGRESSO SU LISTA A NUMERO LIMITATO CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE (all’aperto a bordo piscina).

Selezione musicale by FABIO CUTRIGNELLI



APERITIVO RINFORZATO CON 5 REFERENZE, DRINK, DOLCE E POSTAZIONE RISERVATA €20.



DRINK IN PIEDI € 13.





Per prenotare scrivere a 3488791734 in base alla disponibilità riceverete conferma.NON È UN LOCALE DA BALLO

