Randonnèe Bari 2023

Il 4 Giugno 2023 il Mountain Bike Club Bari A.S.D. organizza per il giorno 4 giugno 2023 la “PRIMA RANDONNÉE CITTÀ DI BARI” con partenza e arrivo dalla spiaggia Pane e Pomodoro – Corso Trieste – Bari – zona parcheggio. I passaggi nei centri storici dovranno necessariamente avvenire ad andatura ridotta, rispettando i pedoni e dando loro precedenza assoluta. Dei due ristori previsti il primo è gentilmente offerto dalla Masseria Torre Coccaro e il secondo al traguardo con Focaccia e Birra per tutti come da tradizione barese.