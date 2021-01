Appuntamento con la rassegna culturale 'Libri in comune e...'

Nuovamente insieme mercoledì alle ore 19:00 sulla pagina Facebook “Libri in comune e...” , la rassegna culturale che per il prossimo appuntamento accoglierà come ospiti delle tre rappresentanti dei comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare, Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro, la scrittrice Florisa Sciannamea e la critica letteraria Mariella Sivo.

Protagonista della serata sarà il libro “ Nel liquido paese degli elfi” edito dalla casa editrice Radici Future.

Storie d’infanzia coraggiosa e Fate Meduse dai tentacoli abbracciosi in un magico posto, il Liquido Paese degli Elfi, dove tutto mira all’osmosi per ripristinare un equilibrio tra affetti negati e potenzialità da promuovere.

Fiabe trascritte e reinterpretate dalla sapiente mano di una donna, Florisa Sciannamea, che con la sua particolare sensibilità e il grande amore per il mondo dell’infanzia e dei ragazzi, ha saputo entrare in punta di piedi nel cuore e nella fantasia dei bambini del Piccolo Principe Onlus.

Un altro appuntamento da non perdere per non dimenticare che l’Amore è come l’acqua: prende la forma di ciò che è in grado di raccoglierla e trattenerla e si insinua ovunque inondando anche le terre più aride risultando piacevolmente invasivo.

L’iniziativa è promossa dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare con il patrocinio gratuito della Città Metropolitana di Bari.