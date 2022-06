A Palazzo Pesce il concerto finale di Gyrokinesis, il workshop di Canto tenuto dal soprano Francesca Sassu

Domenica 3 luglio 2022 alle ore 20.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce è la cornice del concerto finale di GYROKINESIS®, il workshop di Canto tenuto dal soprano Francesca Sassu, cantante lirica di fama internazionale con un repertorio che abbraccia i maggiori capolavori da Wolfgang Amadeus Mozart a Giacomo Puccini, con al pianoforte il M° Vincenzo Cicchelli.

Un concerto in Puglia per ascoltare le musiche più belle del repertorio lirico di tutte le epoche, affidate ai partecipanti che da tutta Italia sono arrivati in Puglia per partecipare al corso pratico di tecniche di respirazione, emissione, movimento e gestione dell’emotività, specificamente ideato da Francesca Sassu, guida paziente e consapevole, artista sensibile, definita “musicale, ha fraseggi elegantissimi, agilità espressive: in sostanza, non è solo un’esecutrice ma è anche un’interprete” (Alberto Mattioli, «La Stampa») e trainer dei metodi di GYROTONIC® e GYROKINESIS®, che ha approfondito e studiato “sulla scena” applicandole alla propria professione.

La serata sarà coronata dalla consegna degli attestati di frequenza e partecipazione da parte dell’Atelier delle Arti.

Ticket 5 euro (intero) – 1 euro (ridottissimo under 15) – gratis (possessori Palazzo Pesce Card senza utilizzare gli ingressi della card)