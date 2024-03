Renato Zero in concerto a Bari, biglietti dal 7 marzo

Autoritratto - I concerti evento non arresta la sua corsa nei palasport, arriva un nuovo imperdibile appuntamento in programma a giugno, l’abbraccio si estende fino a Bari Bari

Renato Zero sarà in concerto il 14 giugno all'Arena della Vittoria

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 del 7 marzo 2024 su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket Italia

Renato Zero è il nome d’arte di Renato Fiacchini nato a Roma il 30 settembre 1950 cresciuto a a due passi da piazza del Popolo. La famiglia gli impartirà un’educazione di valori semplici e solidi. L’ingresso ufficiale di Renato nel mondo della musica è datato 1967 con un 45 giri prodotto da Gianni Boncompagni, anche autore dei testi con musiche di Jimmy Fontana. Dopo tanta gavetta è pronto a debuttare con le sue preferenze stilistiche, il suo nome d’arte scelto per ripicca contro chi lo criticava (“Sei uno zero” è la frase che più si sentirà ripetere quando travestito e truccato cominciò ad esibirsi in piccoli locali romani), il suo repertorio, il suo spettacolo ed un contratto con la RCA alle sue condizioni. Il suo personaggio dapprima trasgressivo, provocatorio ed alternativo, che trucchi e costumi restituiranno solo in parte, negli anni si evolverà sostituendo le paillettes con una gestualità e una mimica che oggi sono il veicolo per esprimere le proprie emozioni, le utopie, i sogni (da Zerolandia a Fonòpoli), le speranze, le delusioni, le gioie e le amarezze. Le sue canzoni racconteranno se stesso come uomo e come artista, l’amore e il sesso in tutte le sue declinazioni e precorreranno i tempi affrontando temi come la pedofilia, l’identità di genere, la droga, l’incomunicabilità, l’omosessualità, l’emarginazione, la violenza e la spiritualità.

Tanti i successi e i tour in giro nei più prestigiosi palasport italiani.A Novembre 2019 Renato Zero torna sul palcoscenico nei maggiori palasport italiani con “Zero il Folle in Tour”. Uno show grandioso, dove Zero torna a stupire il suo pubblico.

(Fonte Renatozerofficial)