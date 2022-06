La compagnia ResExtensa ritorna a Bari per “Impressions Sound Movement And Words” un doppio spettacolo al teatro Abeliano di Bari

Dopo il grande successo in piazza Skandenberg a Tirana e l’omaggio a Michelangelo alle terme Diocleziane di Roma, la compagnia ResExtensa ritorna a Bari per “Impressions Sound Movement And Words” un doppio spettacolo in programma sabato 11 giugno alle ore 20.30 al teatro Abeliano di Bari (ingresso 10 euro, Info e prenotazioni: prenotazioni@resextensa.it).

“Impressions Sound Movement And Words” è un doppio spettacolo. S’inizia con “Figli della luce” scritto da Enzo Quarto, un viaggio visionario in mondi dell’anima con la musica inedita del pianoforte di Mirko Signorile, la danza di Elisa Barucchieri e Moreno Guadalupi, la voce di Vito Signorile e le immagini oniriche di Uccio Papa. A seguire “Lay Bare”, una prima assoluta, di e con Antonella Albanese e Cassandra Bianco, due giovani danzatrici che dopo anni di lavoro e studio all’estero, offrono la loro prima, entusiasmante, coreografia, aggiudicatrice del progetto di residenza “AREA Mediterranea, prima residenza di danza in Puglia 2021”, ideato da ResExtensa seguendo la vocazione di promuovere i nuovi talenti del territorio.

Figli della Luce è una esperienza contemplativa, una preghiera laica alla ricerca di una nuova frontiera sensoriale e meditativa. Una provocazione di quiete per l’uomo contemporaneo messo di fronte a scelte epocali più che necessarie, inevitabili. La danza armonizza, crea il fil rouge tra le arti: poesia, musica fotografia, in una percezione unica. Lo sguardo, l’orecchio e la mente si protendono assetati verso una nuova umanità capace di connettersi con sé stessa e con la natura.

Uno spettacolo ispirato da un libro “Figli della Luce” - (Secop 2022) - con i versi di Enzo Quarto, le fotografie di Uccio Papa, le musiche di Mirko Signorile, la danza di Elisa Barucchieri e ResExtensa Dance Company, per un incontro totale tra le arti.

Lay Bare è un viaggio che permette di scavare in profondità, spogliandosi di quel sovraccarico emotivo e materiale che riveste il corpo e nasconde l’essenza più intima. Oltre che in se stessi, è nell’altro che si trova il sostegno necessario, per riconoscere le nostre ferite, individuare le difese e avviare nuove riposte insieme. Questo accresce il naturale senso di fiducia che riverbera spontaneamente verso gli altri. Tutti prima o poi dovremmo rinascere, perché è per rinascere che siamo nati.

Il giorno dopo, domenica 12 giugno, sempre nell’ambito delle attività organizzate da ResExtensa, Antonella Albanese e Cassandra Bianco terranno un Workshop di danza dalle 11 alle 13 al Teatro Abeliano, Bari. La loro collaborazione nasce nel 2021 nel segno della ricerca e della sperimentazione. Da qualche mese questa ricerca prende forma concreta nella cornice del Teatro Abeliano a Bari, al Teatro Impero di Brindisi e in altre sedi del territorio pugliese, attraverso dei Workshop di approfondimento della danza contemporanea e residenze artistiche.

Costo dei biglietti:

> Biglietto intero 10 euro

> Biglietto ridotto 5 euro per gli Over 60

> Biglietto ridotto 8 euro per i gruppi delle scuole di danza

> Ogni 5 allievi ingresso omaggio per l’insegnante

> Biglietto ridotto 5 euro per i partecipanti del Workshop di Danza Contemporanea che si terrà con Antonella Albanese e Cassandra Bianco il 12 giugno.

Info e prenotazioni: prenotazioni@resextensa.it