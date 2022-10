Rete rurale nazionale, evento di premiazione del Contest Rurart Gallery

Appuntamento da non perdere quello con la premiazione del contest Rurart Gallery, il concorso dedicato agli street artist italiani per promuovere l'agricoltura nazionale e le sue tematiche attraverso un linguaggio artistico contemporaneo. Innovazione tecnologica, digitalizzazione, tecniche di produzione tradizionali, sostenibilità ambientale e attenzione alle comunità locali: questi i valori centrali del contest illustrati attraverso la sensibilità e la creatività degli artisti, per raccontare come evolve il settore agricolo italiano. L’evento è in programma giovedì 27 ottobre 2022 al Museo Pascali in via Parco del Lauro, 119 a Polignano a Mare, e vedrà il coinvolgimento, nella prima parte della giornata, di studenti, artisti e media locali, mentre nel pomeriggio, con la moderazione di Nick Difino e Matt the Farmer, si svolgeranno l’incontro dibattito, la presentazione del progetto, il talk e il contest, con la relativa premiazione e il cocktail conclusivo. Di seguito il programma della giornata con orari e ospiti: MUSEO PASCALI – POLIGNANO A MARE Mattina: 10.00 Coinvolgimento degli studenti e media locali, mentre gli artisti cominciano a lavorare alle opere. Moderatore: Nick Difino accompagnato da Matt the Farmer Pomeriggio: 17.00 APERTURA LAVORI Donato Pentassuglia - Assessore all'Agricoltura e Risorse Agrolimentari della Regione Puglia Simona Angelini - Autorità di Gestione RRN 17.15 PRESENTAZIONE PROGETTO Paolo Ammassari - Dirigente DISR2 Programmazione dello Sviluppo Rurale RRN Paola Lionetti - Responsabile trasferimento di conoscenze e coordinatore comunicazione RRN 17.30 AVVIO DEL CONTEST DI STREET ARTIST Presentazione artisti a cura delle Regioni e PA e proiezione video Armonie di Territori 17.45 INCONTRO DIBATTITO SUL TEMA “OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE DELL’AGRICOLTURA NEL CONTESTO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC” Introduce: Transizione come continuum di possibilità Francesco Mazzucchelli - Divulgatore Nuovo PSP e opportunità per i giovani Silvia Michelini - Direttrice Unione Europea - Commissione Europea Clima, ambiente, agricoltura ed energia Giancarlo Gusmaroli - Esperto cambiamenti climatici e governance ambientale Ripopolare le aree rurali creando occasioni di reddito Marcella Cipriani - Vice Presidente CONAF Modera: Nick Difino Nell’ambito del dibattito si prevede la presentazione e condivisione di tre Buone Pratiche 18.45 TERMINE LIVE PAINTING E TALK ESPERTI D’ARTE Luca Ciancabilla - Professore - Dipartimenti di Beni Culturali Università di Bologna Edoardo Trionfera - Street Artist vincitore contest Street Heart Etiopia 2021 – Semi finalisti contest RurArt Gallery 2022 19.15 CONCLUSIONI PREMIAZIONE VINCITORI E CHIUSURA LAVORI 19.30 COCKTAIL L’ingresso è libero fino a esaurimento posti Segreteria organizzativa: reterurale@pomilio.com