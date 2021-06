Rhomanife live concert al Pecora Nera di Cassano

Venerdi 25 giugno, i Rhomanife in concerto live presso il Pecora Nera di Cassano Murge, in vibrazione d'amore musicale di pura reggae music che arriva al cuore per portare felicità spirituale. I Rhomanife presenteranno tra le hit ed i vecchi successi anche il nuovo brano "Celebrate".

Suoneranno per te con amore : Rhomanife Gianni (voce e chitarra), Rhomanife Pino (basso), De Leo Filomena (voce coro), Antonèl Lak (voce coro), Nicola Boccuzzi (chitarra), Cosimo Lagioia (tastiere) e Francesco Bartoli ( batteria)

Prima e dopo il live, dj ed ospiti in consolle selezione musicali.

si consiglia la prenotazione tavoli



