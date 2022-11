Al Teatro Abeliano Daniela Baldassarra in 'Ridere è una cosa seria'

4° appuntamento con la rassegna I SOLISTI presso il Teatro Abeliano di Bari, in collaborazione con il TPP.

Giovedì 3 novembre alle ore 21 DANIELA BALDASSARRA in "RIDERE E' UNA COSA SERIA"

Che ruolo può avere la comicità, in particolar modo la comicità femminile, nella lotta alle disparità e alle discriminazioni? Contrariamente a quanto si crede, la comicità è la forma di comunicazione più seria, perché scava a fondo e fa a pezzi pregiudizi e tabù. All’interno di questo appuntamento Daniela Baldassarra proporrà diverse riflessioni culturali utilizzando il linguaggio dell’ironia e del sarcasmo, e alternerà brevi monologhi a momenti di confronto col pubblico. Un percorso ad ostacoli che spazierà dalla psicologia, alla religione, alla letteratura, con passaggi inaspettati e scoppiettanti e con un occhio di riguardo alle differenze di genere e alle minoranze, tematiche centrali dei suoi lavori.

Biglietto 8 euro acquistabile al botteghino e su Vivaticket

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/daniela-baldassarra-ridere-e-una-cosa-seria/193424

Per info: botteghino@teatroabeliano.com

I SOLISTI

3a edizione della rassegna speciale di lezioni/spettacolo tenute da 9 artisti della scena pugliese contemporanea, ideata da Vito Signorile in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Un ciclo di appuntamenti settimanali che per 9 giovedì consentirà al pubblico di incontrare in modo 'ravvicinato' e informale tanti maestri pugliesi del Teatro contemporaneo, offrendo di volta in volta, sotto forma di lezione/spettacolo, i propri metodi e trucchi del mestiere, curiosità e aneddoti, saggi del proprio stile e work in progress, brevi anticipazioni di piéce in studio. Come di consueto con la possibilità di interagire con il pubblico, rispondendo alle eventuali domande e perfino incorporandolo nella performance.