Bobo Rondelli protagonista di “Tieni il tempo” 2022 a Castellana Grotte per l’unica tappa pugliese del suo tour

Torna a Castellana Grotte, per il secondo anno consecutivo, la musica d’autore di “Tieni il tempo”, l’evento organizzato dall’associazione ETRA ets che dal 2021 porta nella città delle Grotte la musica d’autore.

Protagonista assoluto del concerto che si terrà in largo S. Leone Magno, sabato 3 settembre alle 21, con l’unica tappa pugliese di “A cuore libero in tour”, sarà il livornese Bobo Rondelli, artista a tutto tondo, cantautore, attore di cinema e teatro, autore di colonne sonori, scrittore, interprete unico delle sfumature delle emozioni che tratteggiano la vita.

Sarà molto più di un concerto. Sarà una serata in cui si potrà ridere, riflettere, immalinconirsi e trovare consolazione nelle parole del nono album da solista di Bobo Rondelli. “A cuore libero” esce a distanza di 4 anni dal precedente “Anime Storte”.

Dodici canzoni nate in un periodo che ha stravolto la vita di ognuno, un viaggio intimo e profondo nei pensieri e nei ricordi dell’autore per parlare di amore, perdono, libertà, dolore e superamento del dolore.

Sul palco con Bobo Rondelli anche Claudio Laucci, al pianoforte e tastiere, coautore delle musiche, responsabile degli arrangiamenti orchestrali del disco registrato da Davide Fatemi, a casa Rondelli, dove Bobo è cresciuto ed ha sempre vissuto, in modo da ricreare la natura acustica e leggera che pervade l’intero lavoro.

In scena dunque le nuove canzoni, ma anche i vecchi “ciuchi di battaglia” come Bobo Rondelli definisce le canzoni più amate dal pubblico che per un’ora e mezza si troverà in una dimensione fatta di risate e pianti, di urla e sussurri.

Il concerto di Bobo Rondelli rientra nel cartellone di Piazze d’Estate, due mesi di appuntamenti che fanno di Castellana Grotte un punto di riferimento per gli amanti della musica e non solo.