Cena di fine estate a Bari da taverna Caprese

Tante occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche con Oj Eventi Single. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.



Importantissimo

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211 . Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.



Come funziona?



Vi troverete presso La Taverna Caprese, situata in Via Domenico Nicolai, 79 a Bari, un'accogliente osteria che offre una gustosa esperienza culinaria ispirata alla tradizione culinaria pugliese. Questo ristorante è noto per servire piatti tipici locali, come le orecchiette e le focacce, preparati con ingredienti freschi e autentici. L'atmosfera familiare e l'aroma invitante dei piatti rendono la Taverna Caprese un luogo ideale per assaporare la cucina pugliese. L'atmosfera informale e il profumo invitante delle pizze ne fanno un luogo ideale per gustare una deliziosa pizza a Catania. Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa cena all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!







Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 8 partecipanti. Aiutaci condividendo l'evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Dress code elegante



Fascia di età 40-55 anni



Orari 20:00



Menu' menù alla carta



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Titolari Vip-card: 0€ di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Sconti se porti degli amici



Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.



L’evento è su prenotazione



Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 17 Settembre 2023



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single

La quota non comprende: menù alla carta

Informazioni per il pagamento



Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo



Ore 20:00 - Taverna Caprese Via Domenico Nicolai, 79, 70122 Bari BA





Trasporto Mezzo proprio*



*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l'eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.



Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare Anthony al 3488781211