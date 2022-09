Murgia a Morsi, Sagra della Pecaora ad Altamura, degustazioni, musica e teatro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 16/09/2022 al 18/09/2022 Orario non disponibile

MURGIA A MORSI Sagra della Pecora Altamura 16-17-18 settembre 2022

Una grande FESTA CONTADINA, una SAGRA - MERCATO con gli appetitosi prodotti della MURGIA.

La finalità dell’evento è promuovere le bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio, favorire la conoscenza delle tradizioni e dei prodotti enogastronomici, valorizzare esperti artigiani e giovani talenti, dar vita alla De.C.O. ( Denominazione Comunale di origine) per la tutela dei prodotti e delle eccellenze locali.

TRE SERATE MUSICALI, GIOCHI, TEATRO, ANIMAZIONE, ATTIVITA' DIDATTICHE, LABORATORI, APPROFONDIMENTI e tante attività a cui prendere parte durante l'intero svolgimento della FESTA.

L’evento si snoderà dal Monastero del Soccorso verso alcuni tratti di Corso Umberto I, Via Garibaldi, Via Ottavio Serena, Via XX Settembre, Villa Comunale.

Lungo le strade, opportunamente allestite, saranno predisposti stand per la degustazione di piatti tipici, per la trasformazione di alcuni beni alimentari delle nostre aziende agricole e per la vendita di manufatti.

* PROGRAMMA

Venerdì 16 Settembre

- Ore 18:00 Inaugurazione Murgia a Morsi e Apertura area mercatale

Ore 18:00 Giardino Monastero del Soccorso

Apertura Area Ludica Muracrea

- Ore 18:30 Giardino Monastero del Soccorso

Convegno “Nuove Opportunità per la nostra agricoltura”

- Ore 21:00 Giardino Monastero del Soccorso

Canzoniere Grecanico Salentino

Sabato 17 Settembre

- Ore 9:00 Giardino Monastero del Soccorso

Attività Associazione Autism Friendly Altamura

- Ore 10:00 Sala Tommaso Fiore

Laboratorio Pane di Altamura

- Ore 18:00 Sala Tommaso Fiore

GustoLab a cura del Dr. Michele Polignieri

- Ore 18:00 Piazza Resistenza

Laboratorio per bambini - Manine laboriose

- ore 18:30 Giardino Monastero del Soccorso

Convegno “Sana alimentazione e ritorno alle origini”

- Ore 20:00 Giardino Monastero del Soccorso

Premiazione Concorsi Pallone di Gravina e il Pane della Murgia

- ore 20:30 Piazza Resistenza - Area Mercato

Ronda di Pizzica Pizzica a cura di Pietro Balsamo

- ore 20:30 Piazza Resistenza - Area Mercato

Gruppo Folklorico Re Pambanelle

- ore 21:00 Giardino Monastero del Soccorso

Uaragniaun

Domenica 18 Settembre

- Ore 9:00 Giardino Monastero del Soccorso

Attività Associazione Autism Friendly Altamura

- Ore 10:30 Piazza Resistenza

Laboratorio per bambini di Giovanni Carlucci

- Ore 17:30 Giardino Monastero del Soccorso

Teatro per Ragazzi - Hansel & Gretel

- Ore 18:00 Piazza Resistenza

Laboratorio per bambini - Manine Laboriose

- Ore 18:30 Sala Tommaso Fiore

GustoLab a cura del Dr. Michele Polignieri

- ore 20:30 Piazza Resistenza - Area Mercato

Ronda di Pizzica Pizzica a cura di Pietro Balsamo

- ore 20:30 Piazza Resistenza - Area Mercato

Gruppo Folklorico Re Pambanelle

- ore 21:00 Giardino Monastero del Soccorso

Etnikantaro