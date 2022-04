Santeramo città che legge, proiezioni, mostre e presentazione del libro 'Santino ha paura del palloncino'

Santeramo città che legge progetto di promozione della cultura libraria e della lettura prosegue le sue attività venerdì 22 aprile, ore 17.00, negli spazi della Biblioteca Comunale "G. Colonna" di Santeramo in Colle con la videoproiezione del documentario "L'incubo di Darwin" che racconta come negli anni sessanta venne introdotta sperimentalmente nel Lago Vittoria la specie ittica Lates niloticus (o persico del Nilo), che si moltiplicò così rapidamente da causare l'estinzione pressoché completa dei pesci locali. Una multinazionale del cibo e delle armi ha generato qui un'alleanza solida e globale. Vecchi cargo dell'ex Unione Sovietica atterrano ogni giorno all'aeroporto di Mwanza (Tanzania): portano in Africa armi, munizioni e carri armati per le innumerevoli guerre civili del continente e ripartono carichi di filetti di pesce per i mercati europei e giapponesi. In questo documentario vengono presentati gli effetti deleteri di questo commercio, il suo impatto ambientale e sociale a seguire è prevista le visita alla mostra "H2Ora il futuro dell'acqua è oggi".

Le attività proseguono sabato 23 aprile, alle 10.30, con la caccia al tesoro organizzata tra piazza Di Vagno e la Biblioteca Comunale, nel pomeriggio, alle 17.30, in programma l’apertura libera al pubblico della mostra “H2ORA il futuro dell'acqua è oggi” e la presentazioni del libro Santino ha paura del palloncino, Secop edizioni, dedicato alla vita di Chico Mendes, sindacalista, politico e ambientalista brasiliano, sarà presente l'autore Francesco Gallo che dialogherà con Chiara Cannito e Giuseppe Difonzo.

Santeramo vola sulle ali dei libri …tutti a bordo è un progetto che coinvolge diversi partner locali impegnati a supportare le attività in programma non solo nella biblioteca ma anche nelle piazze, nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra i vicoli e i palazzi della città, con escursioni, stazioni di book crossing, cacce al tesoro, presentazioni, concorsi aperti alle scuole e molto altro.

L’obiettivo è di promuovere la lettura e l’avvicinamento al bene librario in vista della redazione del Patto per la lettura con l’acquisto di 300 testi che entreranno a far parte del patrimonio librario della biblioteca. Si tratta di titoli dedicati alla letteratura per l’infanzia e opere scelte per piccoli lettori diversamente abili.

Le attività sono aperte al pubblico con ingresso libero, è consigliata la prenotazione contattando la Biblioteca Comunale Giovanni Colonna al numero 0804046507.