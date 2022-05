Sassiwood in sala ad Altamura

Approda ad Altamura (BA) il 18 maggio presso il Multicinema Teatro Mangiatordi alle 21.00 Sassiwood, la commedia di Antonio Andrisani, presente in sala, e Vito Cea con Giovanni Esposito, Fabrizia Sacchi, Paolo De Vita, Tiziana Schiavarelli, lo stesso Antonio Andrisani, Pasquale Montemurro, Loretta Graziani, Uccio De Santis, Paolo Sassanelli, Pinuccio Sinisi, il grande Flavio Bucci, Umberto Sardella e Totò Onnis.





Sassiwood, a suo modo, è on the road: tutti i protagonisti di questa commedia corale, infatti, non fanno altro che camminare per tutta la durata del film. Camminano spesso a vuoto, ciascuno a suo modo verso il proprio destino.