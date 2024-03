scatti fotografici in mostra ad alberobello_ “l’opera di antonio curri per l’ultima dimora”

Tutto pronto ad Alberobello per inaugurare questa sera alle 18:30 presso Casa Alberobello la mostra fotografica dal titolo “L’opera di Antonio Curri per l’ultima dimora” dedicata appunto al luogo del ‘riposo eterno’. Il Cimitero fu realizzato a partire dal 1885 ed è tutt’oggi un luogo di straordinaria e imponente bellezza, come raccontano i 15 scatti, tratti dal volume di Francesco Pinto, edito da AGA Editrice. La mostra è visitabile dal 21 marzo al 2 aprile 2024, dalle 18:00 alle 20:00. L’ingresso è libero



“Era giunto il momento di svecchiare il sito cimiteriale e renderlo moderno con la mappatura digitale realizzata da ALDILAPP, l’applicazione che contribuisce a raggiungere diversi obiettivi: dalla conservazione dei siti storico/culturali alla semplificazione della ricerca genealogica, al miglioramento della gestione amministrativa, che si traduce, quest’ultima, in un notevole risparmio di tempo e risorse. – Ha dichiarato in apertura il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo – “La cura e il decoro del cimitero passa anche dalla innovazione tecnologica che non intacca la sacralità del luogo ma ne facilita la fruizione.”



Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Francesco De Carlo, l’Assessore al Patrimonio, Saverio Sgobba assieme a Luca De Felice, Consigliere con Delega alla Digitalizzazione, presenteranno le opere in corso di esecuzione e i nuovi servizi cimiteriali messi a disposizione dei cittadini, residenti e non, per i quali l’Amministrazione si è strenuamente impegnata dal suo insediamento a oggi. In conclusione, l’intervento di Enrico Massi, ideatore di ALDILAPP, l’applicazione che ha consentito la digitalizzazione dei servizi cimiteriali della città di Alberobello. L’incontro sarà moderato da Gianfelice De Molfetta.



“La digitalizzazione dei servizi cimiteriali è solo la punta dell’iceberg di un lungo e complesso processo avviato per la gestione del nostro Cimitero, considerato che quasi due anni fa lo avevamo trovato in balia di se stesso.” Spiega l’Assessore Saverio Sgobba e conclude: “Abbiamo cominciato con il censimento e l’informatizzazione di tutti i dati possibili passando per il numero dei defunti, delle luci votive e di tanto altro ancora… . Perché senza poter accedere ad alcun tipo di dato non sarebbe stato possibile (nemmeno immaginare di) poter pianificare alcuna azione in memoria dei nostri cari estinti e nel rispetto delle loro dimore”.



La mostra, che accompagna il progetto nella sua valenza più alta, è un tributo alla sacralità del luogo e al suo prestigio artistico-culturale, ma rappresenta anche un importante momento di svolta per tutti i nuovi servizi messi a disposizione dei cittadini, che grazie ad ALDILAPP con un clic potranno tenere più facilmente a cuore le ricorrenze dei loro cari, per esempio inviando fiori, o più semplicemente prendendosi cura del decoro delle loro ultime dimore.



Il Cimitero di Alberobello quest’anno celebra due importanti ricorrenze: il 120° anniversario dalla sua inaugurazione avvenuta nel 1904, seguito dal Cimitero di Trani e poi da quello di Bari, e

l’importante processo di digitalizzazione che, grazie ad ALDILAPP, nel 2024 lo colloca al primo posto nella provincia di Bari e al secondo in Puglia.



