Appuntamento con i seminari del Conservatorio Piccinni di Bari

Proseguono le attività promosse in modalità telematica dal Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, per dare continuità alla promozione culturale dell’Istituzione barese, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia.



Sabato 6 febbraio 2021, alle ore 17.00, per il Ciclo di Seminari di ricerca “Mezzogiorno in musica” coordinato dalla Prof.ssa Annamaria Bonsante, si parlerà della “La scuola organaria napoletana in Terra di Bari tra il XVII e il XIX secolo”. Relatore sarà Gaetano MAGARELLI, Organista della Cattedrale di Molfetta, Consulente tecnico per il settore "Organi storici" della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo- Terlizzi. L’evento sarà fruibile sulla piattaforma Google Meet (richiedere il codice inviando una mail a bonsante.annamaria@ docenticonsba.it).



Dall’8 al 28 febbraio 2021 sarà disponibile - nella sezione EVENTI del sito istituzionale del Conservatorio www.consba.it– il SEMINARIO DI LIUTERIA “Storia ed evoluzione delle tecniche di costruzione”, a cura di Massimo de Bonflis.

La scuola organaria napoletana in

Terra di Bari tra il XVII e il XIX secolo

a cura di Gaetano Magarelli

6 febbraio, ore 17.00



SEMINARIO DI LIUTERIA

Storia ed evoluzione delle tecniche di costruzione

a cura di Massimo de Bonfils

8-28 febbraio