I Riti della Settimana Santa: appuntamenti a Bitonto e Bari con l’Orchestra sinfonica metropolitana

Prendono il via domani, giovedì 7 aprile, alle 20.30, nella Chiesa di S. Gaetano a Bitonto (ingresso libero) i concerti dell’Orchestra sinfonica metropolitana dedicati ai Riti della Settimana Santa, diretti per l’occasione dal maestro Nicola Hansalik Samale con l’esecuzione di marce funebri tra tradizione popolare e colta.

Si comincia con quelle di tre celebri compositori e musicisti: Musica funebre massonica K 477 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Marcia Funebre di Fryderyk Chopin (orchestrazione di Vincenzo Anselmi commissionata dalla ICO di Bari) e la Marcia Funebre “Eroica” di Ludwig van Beethoven.

Sarà, poi, la volta di un brano moderno Lux Aeterna di Nicola Hansalik Samale ed, infine, dell’esecuzione di due marce della tradizione bandistica Una lagrima sulla tomba di mia madre di Amedeo Patrizio Vella e Il pianto dell’orfano di Antonio Amenduni (entrambe con orchestrazione di Nicola Samale su commissione della ICO di Bari).

Il concerto sarà replicato venerdì 8 aprile, ore 20.45, al Teatro Abeliano Bari in Via Padre Massimiliano Kolbe, 3 (Info: biglietti in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano al prezzo unico ridotto di € 5,00) e sabato 9 aprile, alle ore 20.00, nel Teatro Comunale Paolo Grassi di Cisternino (Info: biglietti a prezzo unico € 3,00. In vendita on line e nei punti vendita Vivaticket e da Calib, Libreria Caffè in Via Ciro Menotti, 8 a Cisternino. Tel: +39 328 971 4139).