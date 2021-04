Shakespeare shake a palazzo Pesce (evento in streaming)

Domenica 25 aprile alle ore 19.00 Palazzo Pesce aspetta il suo pubblico per “Shakespeare Shake” insieme al mezzosoprano Margherita Rotondi e alla pianista Antonia Valente.



Un concerto in Puglia che segna l’inizio della seconda stagione “a distanza” tra le pareti della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari con un omaggio al Bardo di Avon nel mese della sua nascita e della sua morte.



L’opera poetica dello scrittore più universalmente riconosciuto é stata oggetto di un infinito numero di revisioni, adattamenti, e nuove composizioni nel corso dei secoli. Tanto nel teatro, nel cinema e in musica, le creazioni geniali di William Shakespeare sono state mantenute vive e note al cospetto del pubblico di tutto il mondo in maniera più o meno trasversale e costante.



Le pagine di Mario Castelnuovo-Tedesco, Amy Beach, Roger Quilter e Erich Wolfgang Korngold sono solo alcune delle infinite messe in musica dei testi del drammaturgo inglese all’interno del repertorio vocale, un catalogo tanto vasto da poter dar vita a molti più di un solo programma dedicato. E a interpretarli saranno il mezzosoprano Margherita Rotondi, diploma in Canto con il massimo dei voti al Conservatorio di Bari, laurea di secondo livello in Canto Barocco con lode e menzione al Conservatorio di Ferrara con Sonia Prina, una carriera nei teatri lirici di tutto il mondo, dalla Tokyo Concert Hall al Łaźnia Nowa Theater di Cracovia, un repertorio che spazia da Monteverdi alla musica contemporanea e direttore artistico degli eventi culturali e musicali di Palazzo Pesce a Mola di Bari, e la pianista Antonia Valente, appassionata camerista impegnata in Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Italia, Svizzera, Inghilterra, Francia, Algeria, Egitto, creatrice e direttrice del Festival Ritratti, docente al Dipartimento di Canto della Hochschule für Musik Theater und Medien di Hannover tra il 2013 e il 2018 e attualmente pianista nella Escuela Superior de Musica Reina Sofia a Madrid e docente del Centro di Insegnamento universitario Katarina Gurska. Per seguire il concerto in diretta streaming gratuita alle ore 19.00 sarà sufficiente andare sui profili Facebook, Instagram e Youtube di Palazzo Pesce. Chi desidera versare la propria quota di complicità, può effettuare una donazione andando invece sul sito della biglietteria di Palazzo Pesce. L’Atelier delle Arti omaggerà con una registrazione in HD tutti coloro che sosterranno l’iniziativa e che potranno così godersi lo spettacolo in qualsiasi momento.