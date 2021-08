Simone Cristicchi a Noci con il suo spettacolo “Alla ricerca della felicità”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

“Alla ricerca della felicità” lo spettacolo di e con Simone Cristicchi, in programma a Noci il prossimo 2 settembre. Il cantautore e attore teatrale romano si esibirà sul palco dell’Anfiteatro della ex piscina comunale. Lo spettacolo, che fa parte del cartellone Noci Estate 2021, è a cura del Comune di Noci in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e rientra nella terza edizione del Festival Costa dei Trulli che si svolge da luglio a settembre nei comuni aderenti al brand.

Felicità: cosa significa davvero? In cosa risiede? Da sempre il genere umano concentra i suoi sforzi per afferrarla, per coglierla tanto nel fascino delle grandi idee, quanto nella meraviglia delle piccole cose. Eppure, raramente si può dire di esserci riusciti, si legge nelle note di regia.

In questo spettacolo - parte di un progetto più ampio, che comprende anche un libro dal titolo omonimo e un film documentario di Andrea Cocchi - si sceglie di provare a spiegare cosa la felicità rappresenti, al riparo da facili entusiasmi e conclusioni affrettate. La ricerca della felicità si sposa, infatti, con l’inesauribile curiosità di Simone Cristicchi, il quale, attraverso la filosofia, la meditazione e la fede, ci parla della bellezza, della vitalità, del tempo, del senso di appartenenza e di comunità, di musica e di storie.

Un percorso in sette parole chiave - attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento, noi - in cui trovano spazio canzoni, aneddoti, racconti e interviste, che ci accompagna nella sorprendente scoperta del senso profondo di questa ricerca per ciascuno di noi.

Biglietti su: https://www.vivaticket.com

Info: www.teatropubblicopugliese.it

Produzione: CORVINO

Durata: 1h E 25 min. (senza intervallo)

Location: Anfiteatro ex Piscine Comunali

Orari: Porta ore 20:30 | Inizio serata ore 21:00

Costo del biglietto: 8 euro (posto unico)

BOTTEGHINO

Biglietti disponibili a partire dal 26 luglio 2021:

Libreria Fatti di Carta, via Repubblica 25 - Noci (BA) da martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 17 alle 20.30 e lunedì dalle ore 17 alle 20.30 (tel. 080.8896009)

Online e nei punti vendita Vivaticket

L’evento sarà regolato nel rispetto dei protocolli e delle misure anticontagio, in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per Legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.