'Soffio' di Luigi Pirandello in scena all'Abeliano

Un uomo perfettamente normale innanzi a una notizia di una morte improvvisa si trova a dire una banalità "una delle frasi più fruste". Che se pur banale come il gesto che la accompagna, lo porta in un vortice di accadimenti a cambiare, a non riconoscere più sé stesso a dubitare della sua ragione e a credere di possedere un potere assurdo, illogico paradossale che guiderà le sue azioni.

Può un soffio uccidere una persona è il dubbio che il protagonista si trova a dover dissipare ponendo sul banco tematiche attuali, conflitti non risolvibili e contraddizioni tra la vita e la morte.e di amicizia e amore.

SOFFIO

di Luigi Pirandello

con Nicola Conversano

regia di Nicola Conversano

Produzione: C.P.C. Gruppo Abeliano