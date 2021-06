A Conversano 'Solstizio d'estate', alla scoperta di scorci inediti insieme ad artisti, artigiani, danzatori e tanta buona musica

Tutto si è spento... abbiamo superato un anno pieno di lockdown e 216 giorni chiusi in casa, in TV si sentiva instancabilmente la frase "restiamo distanti oggi, per essere più vicini domani".



Ma ora è arrivato il momento di ritornare passo dopo passo alla normalità, tutto ciò non ci ha tolto il sorriso e anche se coperto da una mascherina splenderà come il sole di questo evento.



SOLSTIZIO D'ESTATE



Chi ha confidenza con la lingua latina riconoscerà come la parola "solstitium" sia composta dalla parola sol che significa "sole", e stitium - che significa "fermo". Quindi solstizio significa "il sole si ferma", proprio ad indicare come in questo giorno il sole sembri fermarsi nel cielo più a lungo senza voler tramontare.



Un evento organizzato dagli Amici della Castagna in collaborazione con Sensazioni del sud che si terrà il 21 giugno a partire dalle ore 19.00 tra le strade e le viuzze del Centro Storico di Conversano in cui andremo alla scoperta di scorci inediti insieme ad artisti, artigiani, danzatori e tanta buona musica.



Un evento dedicato ALL'ARTE a 360 gradi, ma non solo.



Lungo il percorso ci saranno tanti mercatini di artigianato locale, botteghe, mostre d'arte e musica dal vivo, un connubio tra i saperi e sapori di ieri attraverso il patrimonio culturale da ammirare sotto il primo cielo d’estate!



La LUCE sarà anche una delle protagoniste di questo nostro evento, infatti attraverso l'installazione di lucine e luminarie Metteremo in risalto i punti cardine dell'evento e ne indicheremo il percorso.



Inoltre, 21 giugno è la Festa della musica.

La Festa della musica nasce nel 1982 grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura francese come segno di una nuova politica musicale nel paese, alla luce di uno studio da cui risultava che "i francesi possedevano più di quattro milioni di strumenti musicali".

Un'occasione importante per far conoscere la propria arte e trasmettere di conseguenza a tante altre persone la propria passione.



Solstizio d’estate

A conversano

Il 21 giugno alle 19.00