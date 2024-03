L'elegante opulenza del burlesque arriva a Bari con le professioniste del Cirque du Soleil

L’antica arte del burlesque arriva nell’esclusivo Country Devur Club di Bari venerdì 29 marzo alle ore 21 per uno spettacolo unico in arrivo per la prima volta in Puglia.

Così antico eppure così contemporaneo, il burlesque ha subito profonde trasformazioni, fin dalla sua nascita nel 1700 e nell’arco degli anni, è tornato in auge in tutta la sua irriverenza e nelle sue infinite contaminazioni.

Da un medley di Madonna al tributo al film Burlesque con Christina Aguilera e Cher, lo show sarà ispirato a grandi donne dello spettacolo che fanno delle loro performance una testimonianza di talento, ispirazione, intelligenza, portando sul palco uno spettacolo innovativo. Piume, paillettes, lustrini e tutto quanto fa show, il burlesque torna in tutta la sua opulenta eleganza al Country Devur Club di Bari con l’esclusivo format Visionnaire Experience, grazie alla raffinata interpretazione delle protagoniste dello show a partire da Valentina Zafferini, performer italiana che vanta nel curriculum una preziosa esperienza nel Cirque du Soleil, il non plus ultra per ogni artista.

Accompagnata dalla splendida voce di Eleonora Rossi, in arte La Reds e del corpo di ballo composto da Gaia Malvestiti, Linda Speranza e Raffaella Pastore. Cinque donne che animeranno la serata con coreografie sensuali e performance ricercate, frutto della grande competenza delle professioniste coinvolte nello show pensato e realizzato da Inside Emotions Luxury Events in collaborazione con Wow Entertainment.