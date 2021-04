'Il bambino è mio' in diretta streaming per la rassegna i "Lunedì di Prosa con i classici del Teatro Abeliano"

Lunedì 26 aprile per il consueto appuntamento con la trasmissione streaming gratuita dei "Lunedì di Prosa con i classici del Teatro Abeliano" (alle ore 17:00 sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano e in replica alle ore 21:30 anche su RadioPopIzzTv al canale 881 del digitale terrestre) uno spettacolo andato in scena al Teatro Abeliano nel 1997 IL BAMBINO È MIO (di Luca De Bei) con la Regia di Vito Signorile.

Con: Tina Tempesta, Rachele Viggiano, Roberto Petruzzelli, Marcello Prayer

Scena e costumi: Lino Sinisi

Musiche originali: Gianni Giannotti

È una commedia divertente e imprevedibile, che ruota attorno ad una situazione davvero particolare: una coppia non riesce ad avere bambini e assolda due sconosciuti.