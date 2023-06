A Triggiano un viaggio nella cultura gitana con Quadro Flamenco

Prezzo non disponibile

Venerdì 9 giugno a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), alle 21.30, l'associazione Al Nour proporrà un nuovo appuntamento del Ya Salam Festival, con lo spettacolo musicale “Quadro Flamenco” dell’ensamble El barrio libertad, composto dalla cantante e ballerina Teresa Barbieri, dalla danzatrice Barbara Altini e dal chitarrista Dario Fraccalvieri.

Sarà proposto in musica un viaggio alla scoperta della musica, della danza e della poetica del flamenco, considerato fondamento dell’identità di un popolo segnato dal dolore del suo millenaario errare, attraversato tutto il medio Oriente e il Mediterraneo, partendo dall’attuale Pakistan e diventando stanziali in Spagna. Il loro vagare è stato senza meta, senza terra e radici e così si è mischiato continuamente con la gioia del sentire e del condividere. Il Flamenco è il linguaggio “primitivo”, più che arcaico e rappresenta proprio il divenire di un viaggio attraverso geografie lontane e differenti ritualità quotidiane. Nei gitani diventa una meravigliosa forma d’arte, ciò che nasce come un vero e proprio modo di porsi di fronte alla vita,

Attraverso il canto, il tocco e il ballo Teresa Barbieri, Barbara Altini e Dario Fraccalvieri, con questo spettacolo cercherà di mostrare e trasmettere la tradizione e la cultura gitana. Il repertorio comprende i diversi palos tradizionali del flamenco e ne esplora le radici e le contaminazioni derivanti dal mondo arabo e da quello zingaro.

Questo progetto è nato nel 2005 e spazia dalla formazione base (canto, ballo, chitarra, palmas) a formazioni variamente articolate a livello strumentale e coreografico, con la partecipazione di artisti ospiti (percussioni, flauto, violino). Negli anni hanno portato aventi la mission di diffondere la tradizione gitana attraverso spettacoli che hanno sempre emozionato il pubblico anche con narrazioni e spiegazioni.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:30