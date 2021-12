A Terramarebio il concerto Substantia Nigra della rassegna "Suoni dalla Terra"

A TerramareBio il settimo ed ultimo concerto della rassegna "Suoni dalla Terra"



17 DICEMBRE “Substantia Nigra”

e? un progetto di ricerca e valorizzazione della musica brasiliana in generale e dello choro in particolare, il genere “padre” della tradizione musicale brasiliana.

"Substantia Nigra" vuole costituirsti come un collettivo, uno spazio di incontro e interazione fra culture, arricchendosi dell'esperienza sonora poliedrica dei suoi componenti.



Apericena e concerto 25.00 con posto al tavolo

Menù Apericena:

Patata rustica schiacciata al forno con pancetta croccante

Cus cus con ceci e verdure dell'orto

Polpette di carne su letto di pomodorini

Focaccia ai cereali con cipolla e olive e Capocollo di Martina Franca

Dolce

Crepes al cioccolato con pere e crema ganache

Bevanda a scelta



Non mancate a questo appuntamento con l'Allegria!



Info e prenotazioni 3496779517



Si ricorda che, durante il tempo di permanenza presso l'agriturismo, TerramareBio offre la possibilità di ricaricare gratuitamente le batterie di veicoli elettrici od ibridi dei gentili ospiti.