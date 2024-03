'Sulla via del Calvario', nel centro storico di Valenzano la suggestiva rappresentazione sulle 'ultime ore di vita di Gesù'

Prezzo non disponibile

Anche quest'anno il cuore di Valenzano diventa palcoscenico della Passione e Morte di Cristo grazie alla performance dell’Associazione culturale “TGH”, acronimo che sta per “The Glorious Head”, le “cape gloriose”, che per la terza volta sarà impegnata nella suggestiva rappresentazione dal vivo.

L’Associazione che, tradizionalmente, mette in scena spettacoli di cabaret, non ha mai rinunciato a eventi più “seri”, come momenti di beneficenza e altri di natura culturale, volti ad aumentare il senso comunitario del paese.

I membri dei “THG”, guidati dal Presidente Fabio Lorusso, assieme ad altri volontari del territorio, rivestiranno i panni degli israeliti di duemila anni fa per raccontare, dal vivo, le ultime ore di vita di Gesù.

Si tratterà non di una “Passione vivente” in senso stretto, quanto piuttosto di un’immersione nelle scene e nei momenti che accaddero tra il Giovedì e il Venerdì Santo.

"Sulla via del Calvario", il nome dell'evento, durante il quale San Giovanni con la sua voce narrante guiderà gli spettatori di scena in scena, nella cornice caratteristica del centro storico di Valenzano.

Benché il finale sia certamente conosciuto, i “The Glorious Heads”, avranno sicuramente in serbo qualche particolarità da apprezzare.

L’appuntamento è, pertanto, Domenica 17 marzo, alle ore 20:00, in , a Valenzano.