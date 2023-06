II edizione del Summer Camp "La pena fuori dal carcere", due giorni dedicati alla Giustizia di Comunità e al Volontariato

Prezzo non disponibile

Per il secondo anno consecutivo il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv e L’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna danno il via al Summer Camp “La pena fuori dal carcere – Giustizia di comunità e volontariato”, due giornate di formazione e laboratori rivolte ai volontari e alla giustizia riparativa. L’obiettivo è duplice: migliorare sia le competenze e la consapevolezza dei volontari che le potenzialità degli enti del Terzo settore, per sviluppare percorsi sempre più efficaci. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà-Puglia e con la collaborazione della cooperativa sociale Semi di Vita e di Libera Puglia.

L’appuntamento si articolerà nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 giugno in modalità residenziale nella Oasi Francescana De Lilla di Bari, con possibilità di pernotto gratuito.

Tra le questioni che saranno principalmente affrontate, quelle relative alle misure e alle sanzioni di comunità e agli effetti sugli enti del Terzo Settore della “riforma Cartabia”.

Le persone – trenta i posti disponibili – saranno seguite da un gruppo di mentor e esperti dell’Uiepe e del CSVSN

PROGRAMMA



Programma venerdì 9 giugno

15:30 – Misure e sanzioni di comunità: volontariato e “riforma Cartabia”

§ introducono:

Rosa Franco, presidente CSV San Nicola

Emilio Molinari, direttore UIEPE Puglia e Basilicata

§ intervengono:

Pietro Rossi, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà – Puglia

Carmela D’Orazio, responsabile Area 2 misure e sanzioni di comunità UIEPE

don Angelo Cassano, referente Libera Puglia

§ modera:

Alessandro Cobianchi, direttore CSV San Nicola

§ 17:30 – Breve restituzione lavori Summer Camp 2022

§ Focus Gorup – Gli Enti del Terzo settore per una giustizia di comunità

§ il lavoro di pubblica utilità

§ l’attività di utilità sociale a valenza riparativa

§ i volontari nel sistema Uiepe

§ 20:30 – Cena

Programma sabato 10 Giugno

§ 9:30 – Intervengono:

§ Lidia de Leonardis, direttore CGM Puglia e Basilicata

§ Edgardo Bisceglia, giudice minorile e avvocato presso la Caritas Diocesana di Molfetta

§ Angelo Santoro, presidente cooperativa Semi di Vita

§ testimonianze

§ 13:00 – pranzo§ 15:00 – ripresa dei lavori

§ 17:30 – restituzioni e conclusioni