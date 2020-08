Sunsea al Riviera

𝗦𝗨𝗡𝗦𝗘𝗔 è la pace dei sensi.

𝗦𝗨𝗡𝗦𝗘𝗔 sono due elementi preziosi che insieme formano l'unione perfetta.

𝗦𝗨𝗡𝗦𝗘𝗔 è musica e divertimento, mentre ti godi il tramonto unico della riviera barese.

𝗦𝗨𝗡𝗦𝗘𝗔 è il ferragosto targato Riviera. #rivierafrombari



𝗣𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲?



𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗢 (senza obbligo di consumazione)



𝗜𝗟 𝗙𝗘𝗥𝗥𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢 𝗦𝗨𝗟 𝗟𝗨𝗡𝗚𝗢𝗠𝗔𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗕𝗔𝗥𝗜



𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟭𝟱 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟬



𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗛𝟭𝟳



𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗦𝗔𝗫 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗯𝘆 Raffaele Pistilli



𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗯𝘆



• OUR RESIDENT - DJ David De Palma



𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗥 - Gianluca Bottalico (LUKA B.)

𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗢𝗥𝗘𝗗 𝗕𝗬 - Riviera 2.0 - GF Creative Art Event A.C.



Gli appuntamenti in programmazione per l'estate 2020 sono:



IL VENERDÌ DEL RIVIERA🍸

L' appuntamento fisso del fine settimana, con tutte le hit del momento e la migliore musica per accompagnare i vostri aperitivi sul mare.



𝗗𝗜𝗥𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗭𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗𝟭𝟵 - Importante l'utilizzo della mascherina, ove non fosse possibile, mantenere la distanza di sicurezza di 1mt se si sosta nei pressi del nostro locale.