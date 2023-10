Al via la stagione del Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti

Prezzo non disponibile

Svelata la stagione 2023-2024 del Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti con le date degli spettacoli in programma .

TEATRO

giovedì 12 OTTOBRE 2023 | I DIALOGHI DELLA VAGINA

Scritto e diretto da Virginia Risso. Con Virginia Risso e Gaia Contrafatto.

I dialoghi della Vagina è una commedia dove l’interazione con il pubblico abbatte tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione. A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya.

venerdì 1° DICEMBRE 2023 | IL GRANDE INQUISITORE – COMPAGNIA DEL SOLE

Con Flavio Albanese e Tony Marzolla. Drammaturgia e regia Marinella Anaclerio.

La leggenda del grande inquisitore è uno dei capitoli più famosi del grande romanzo di Fëdor Dostoevskij “I fratelli Karamazov” pubblicato in Russia nel 1880. Si tratta di un apologo, un racconto che Ivàn Karamazov fa a suo fratello Aleksej alla vigilia dell’assassinio del padre e dell’esplosione della sua malattia mentale che lo porterà a vedere e dialogare con un originalissimo Diavolo. Il suo Satàn…l’Altro in sé.

lunedì 5 FEBBRAIO 2024 | CARAVAGGIO – IL MALEDETTO

Regia di Ferdinando Ceriani, con Primo Reggiani, Francesca Valtorta, con Fabrizio Bordignon, libero adattamento di Ferdinando Ceriani, tratto da “Caravaggio, probabilmente” di Franco Molè.

Caravaggio e quello che probabilmente può essere accaduto. Il fascino delle immagini, dei quadri composti come pronti per prendere vita, l’assoluta concretezza della luce, la forza evocativa dei bui improvvisi, le facce, quelle straordinarie facce impresse da sempre nella memoria.

venerdì 1° MARZO 2024 | TUTTA COLPA… DELL’AVANSPETTACOLO!

Regia di Nicola Pignataro. Con Nicola Pignataro, Nico Maretti e la partecipazione di Giuliano Ciliberti.

Due colonne del teatro barese si incontrano dopo quasi sessant’anni dalla loro prima volta. Un tuffo nel passato, in un mondo comico che non c’è ma che è stato esempio e scuola per tutto ciò che c’è stato dopo.

QUANTO BASTA (data da definire)

Atto unico per la regia di Alessandro Piva con protagonisti Lucia Zotti e Paolo Sassanelli.

Un’opera divertente e malinconica che mette in scena una coppia di anziani coniugi baresi alle prese con i piccoli drammi quotidiani.

MUSICA/CONCERTI/SPETTACOLI MUSICALI

sabato 28 OTTOBRE 2023 | L’ARTE DELLA TRASCRIZIONE: MUSICA E DANZA

Duo pianistico Giovanna Valente – Concetta Larosa con l’intervento della danzatrice Mimma Di Vittorio

Musica e danza “Arti sorelle”: quando le Muse vanno a braccetto! Nel programma proposto, musica e danza interagiscono e si incontrano: ballare richiede l’abbinamento del movimento del corpo alla musica, una sincronia tra movimento e ritmo, ritmo che talvolta è generato dall’interno, come il battito cardiaco, scaturendo una corrispondenza tra impulsi uditivi e risposte motorie, per cui è possibile creare una coreografia anche su musiche non prettamente da balletto.

venerdì 10 NOVEMBRE 2023 | GAIA GENTILE TRIO – con Gaia Gentile, Nicolò Pantaleo e Antonello Boezio

Un concerto che fa viaggiare! Dopo l’esperienza vissuta in giro per il mondo Gaia Gentile torna a presentarsi live con tutto il suo entusiasmo trascinando il pubblico da Parigi, all’America, al Brasile all’Italia ma senza mai tradire le proprie origini. “Tanto tutto passa”, il nuovo progetto discografico 2022 è un mix di emozioni dalle sfaccettature Pop/Jazz che continuano a raccontare di una personalità? stravagante e sofisticata.

domenica 12 NOVEMBRE 2023 | TRIO JAZZ - SWING IN ITALY

con Luciana Negroponte (voce), Doni Antonelli (tromba), Alessandro Binetti (pianoforte)

Programma accattivante, di facile e gradevole ascolto, imperniato sulle più belle e celebri canzoni di cantautori italiani in chiave swing!

lunedì 20 NOVEMBRE 2023 | UNA VOCE AL SILENZIO (concerto spettacolo) – con Umberto Giarletti

Spettacolo musicale e teatrale che esalta la figura della donna. Con rispetto, con amore.

venerdì 24 NOVEMBRE 2023 | “’NA SERA ‘E MAGGIO” – con Margherita Rotondi (mezzosoprano) e Vincenzo Cicchelli (pianoforte)

La musica a Napoli è allo stesso tempo arte e poesia, cultura e tradizione, tramandata di generazione in generazione, è culto, identità e motivo di orgoglio in tutto il mondo.

sabato 2 DICEMBRE 2023 | NOTTURNO CON CHOPIN con Mario Margiotta

Il format originale, già presentato con successo in Italia ed all’estero, è interamente scritto e realizzato dal maestro Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale".

venerdì 8 DICEMBRE 2023 | CHRISTAMS SHOW

di e con Umberto Giarletti

Il concerto "Christmas show" presenterà una varietà di brani natalizi classici e contemporanei, interpretati con passione e talento dagli allievi di BeSound - scuola di musica e teatro APSi.

giovedì 14 DICEMBRE 2023 | FANDANGO SAX QUARTET – con Nicolò Pantaleo, Francesco Loiacono, Linda Caramia, Michele Gilli

Quattro musicisti della provincia di Bari: ed è qui che hanno compiuto i loro studi, prima di specializzarsi altrove con maestri di fama mondiale: Jean Marie Londeix, Eugene Rousseau, Arno Bornkamp, Claude Delangle, Federico Mondelci, Marco Gerboni, Massimo Mazzoni, Mario Marzi, Fabrice Moretti, Nikita Zimin.

martedì 19 DICEMBRE 2023 | DUO CLASSICO

Greta Maria Lobefaro (pianoforte) e Marcello Sette (violoncello)

I due musicisti proporranno un programma di grande spessore strumentale e musicale, nonostante la giovane età degli esecutori.

sabato 27 GENNAIO 2024 | I GIORNI DELLO SWING – Uno spettacolo musicale di e con: Alfredo De Giovanni (voce, narratore), Floriana Ferrante (voce), Domenico Lopez (chitarra), Marco Boccia (contrabbasso), Antonio Ninni (batteria)

Lo spettacolo ripercorre la storia dei protagonisti dello swing italiano da Buscaglione ad Arigliano, Natalino Otto, Renato Carosone e tanti altri. La storia si snoda a cavallo delle due guerre, in un’Italia in cui le canzoni di Natalino Otto, del Trio Lescano e Gorni Kramer erano considerate troppo simili a quella “barbara antimusica negra” come il regime fascista definiva lo swing.

Sabato 17 FEBBRAIO 2024 | SIMONE GAMBERI - URLATO (concerto spettacolo)

Cantautore Simone Gamberi. Regista e attore Simone Precoma. Attore Simone Martellotti. Attrice Laura Angelone. DJ Paolo Serracane.

Diviso in 5 capitoli dedicati ad attimi sfuggenti, piccole infrastrutture cerebrali, oseremmo dire porzioni di pippe mentali che ogni giorno coccolano le nostre scelte, le decisioni più sagaci. In risalto tutte le emozioni che si provano nell’esatto momento frenetico in cui un uomo deve compiere una scelta.

sabato 24 FEBBRAIO 2024 | NON GIOCO PIÙ – PANDIMIGLIO CANTA MINA (concerto spettacolo)

Con Donatella Pandimiglio, una fortissima band e altre sorprese. La Pandimiglio si divertirà a “giocare” con il repertorio intramontabile della Tigre di Cremona, alternando anche rivisitazioni su cover condivise negli anni anche da lei, cosa che le accomuna in un eclettismo di generi, partendo da PORGY & BESS fino al varietà di MILLE LUCI, passando dalla canzone napoletana.

venerdì 8 MARZO 2024 | CARA ANNA MAGNANI – di e con Caterina Costantini

Scritto, diretto e interpretato da Caterina Costantini. Non è una biografia di Anna Magnani ma piuttosto una libera collocazione di frammenti non ordinati cronologicamente ed assemblati al di fuori di ogni logica narrativa.

venerdì 15 MARZO 2024 | ¡VIVA LA VIDA!

Spettacolo musicale di e con: Alfredo De Giovanni, voce narrante, chitarra. Floriana Ferrante, voce. Domenico Lopez, chitarra solista. Ilaria Stoppini, flauto traverso. Giovanni Chiapparino, percussioni e fisarmonica. Alessio Campanozzi, contrabbasso.

È uno spettacolo musicale, un viaggio attraverso la musica latina del Centro e Sud America. Un melting pot delle suggestioni messicane, cubane, argentine, delle sonorità senza tempo che raccontano la storia affascinante e drammatica dell’incontro tra tre mondi, Africa, Europa e America.

EVENTI SPECIALI

sabato 9 DICEMBRE 2023 | LO SCHIACCIANOCI

Regia e coreografie di Luigi Martelletta. Musica Tchaikovsky. Balletto in due atti su racconto di E.T.A. Hoffmann.

sabato 23 MARZO 2024 | IL LAGO DEI CIGNI

Regia e coreografie di Luigi Martelletta. Il racconto si svolgerà con la tradizionale musica composta da Pëtr Il’i? ?ajkovskij ma saranno numerosi gli inserti di altri autori classici e tra questi un ruolo fondamentale l’avrà il compositore e musicista Alessandro Russo.

STAND UP COMEDY E SPETTACOLI COMICI

giovedì 2 NOVEMBRE 2023 | STAND UP COMEDY NIGHT – Alberto Clarizio in CLARIZIO SIGNIFICA FAMIGLIA

mercoledì 13 DICEMBRE 2023 | STAND UP COMEDY NIGHT – Daniela Carta in FUORI TARGET- a solid one-woman comedy show

sabato 20 GENNAIO 2024 | Massimiliano Loizzi – IL TOUR BUONISTA

(Spettacolo comico)

giovedì 25 GENNAIO 2024 | STAND UP COMEDY NIGHT - Lillie O'connolly in C’ERAVAMO TANTO ODIATE

giovedì 22 FEBBRAIO 2024 | STAND UP COMEDY NIGHT – Tommaso Adami in MINGUS

giovedì 28 MARZO 2024 | STAND UP COMEDY NIGHT – Andrea Perancin

giovedì 11 APRILE 2024 | STAND UP COMEDY NIGHT – Giacomo Pietrini in 6 PIETRINI

domenica 21 APRILE 2024 | Giuseppe Sorgi – TU VERGINE, IO PESCI? (Spettacolo comico)

PROGRAMMAZIONE CINEMA

Date da definirsi

DOGMAN – regia di Luc Besson

COMANDANTE – regia di Edoardo De Angelis

LUBO – regia di Giorgio Diritti

LA CHIMERA – regia Alice Rohrwacher

PRISCILLA – regia di Sofia Coppola

COUP DE CHANCE – regia di Woody Allen

FINALMENTE L’ALBA – regia di Saverio Costanzo