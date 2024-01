'Déjà vu', commedia musicale brillante

TEATRO ANGIOINO – MOLA di Bari XXIII STAGIONE di PROSA 2023/24 La Compagnia Teatro d'Oggi, per la XXIII Stagione di Prosa del Teatro Angioino di Mola di Bari 2023/24, con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta: sabato 27 gennaio 2024 h.21 la Compagnia della Lira ( da Casamassima) in “ Déjà Vu”( metti un po’ di musica tra orecchiette e moussakà ) commedia musicale brillante di A. Iacovelli, con Eleonora Pane, Sara Mosca, Serena Tomasicchio – Gabriella Birardi Mazzone, Giancarlo Volza, Alessandro Iacovelli. Regia A. Iacovelli Déjà vu è una scoppiettante commedia musicale con protagonista Bianca, una giovane imprenditrice trasferitasi al sud Italia con la sua famiglia, pochi mesi dopo una memorabile vacanza tra le isole del Mediterraneo Orientale. Giunta in Puglia decide di aprire un ristorante di cucina greco-pugliese, tentando la fortuna. In occasione del suo trentesimo compleanno le sue due folli amiche Ester e Clara, conosciute proprio in terra ellenica, le faranno una sorpresa dando una sferzata di novità al suo cuore e alla sua carriera. Arricchita da atmosfere e colori del Mediterraneo, la commedia condurrà lo spettatore in un viaggio sonoro tra le più famose canzoni degli anni Ottanta contaminate dai suoni della musica popolare pugliese. E chissà se scopriremo come Bianca riuscirà a far quadrare finalmente i conti con Diego, amore impossibile e travagliato. Sipario h.21. Info e prenotazioni, c/o botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari, tel.0804713061 ; whatsapp 3496061378.

