'L'appartamento degli uomini soli', commedia brillante a Mola di Bari

XXIII STAGIONE di PROSA 2023/24 La Compagnia Teatro d'Oggi, per la XXIII Stagione di Prosa del Teatro Angioino di Mola di Bari 2023/24, con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta: • Sabato 13 gennaio 2024 h.21 Compagnia Lino Conte ( da Taranto) in “ L’Appartamento degli Uomini Soli” commedia brillante di Stefania De Ruvo, con Tommaso Giungato, Massimo Cardellicchio e Antonello Conte. Regia Antonello Conte Una commedia di grande successo scritta da Stefania De Ruvo. In scena le vicende di tre uomini i quali si ritrovano, per necessità più che per scelta, a vivere insieme: Luigi, single o meglio “zitellone” che alla soglia dei quarant’anni riesce a tagliare il cordone ombelicale con la madre, Giorgio, fresco di divorzio, deluso dalla moglie e non più interessato al gentil sesso e Max, artista incompreso in cerca di un mecenate, meglio se donna. Per tre ragioni diverse questi uomini sono soli, apparentemente convinti di dare una svolta alla loro vita con o senza l’intromissione del gentil sesso ma non tutti sono così contenti della loro condizione. Nel bene o nel male le donne c’entrano sempre, anche nell’appartamento degli uomini soli. La commedia rappresenta dinamiche che attengono ai nostri giorni relative alla coppia, all’amicizia, al matrimonio, con leggerezza e comicità ma anche con qualche spunto di riflessione, in una miscellanea di gags e situazioni molto divertenti, con un finale esilarante. Sipario h.21. Info e prenotazioni, c/o botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari, tel.0804713061 ; 3496061378.

