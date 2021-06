L'universo e l'imprenditoria sostenibile come atti di rivoluzione gentile: al Tedx di Putignano ospiti Miluzio e Bragaglia

Un racconto collettivo dal profondo valore umano. Sette storie, molteplici idee innovative e spunti di riflessione per riavvicinarsi alla “bellezza”, guardare il mondo da una nuova prospettiva e provare a cambiarlo. Sarà questo il TEDxPutignano in arrivo in Puglia, per la prima volta nella città del Carnevale, il prossimo 17 luglio.

7 gli speaker, profondamente diversi per provenienza, professione e area tematica, che si alterneranno sul palco allestito al laboratorio urbano I MAKE di Putignano. La bellezza come atto di rivoluzione gentile il tema che farà da filo conduttore e che gli speaker declineranno conferendogli forme e significati differenti.

A coniugare l’idea di bellezza all’universo e allo spazio sarà Matteo Miluzio, astrofisico e divulgatore scientifico. Attualmente al lavoro per la missione spaziale Euclid, presso la sede di Madrid dell’Agenzia Spaziale Europea, si occupa anche di divulgazione scientifica. Insieme a Lorenzo Colombo e Filippo Bonaventura gestiscono il progetto “Chi ha paura del buio?” con 380.000 followers tra Facebook, Instagram e YouTube e hanno scritto il libro “Se tutte le stelle venissero giù” (è appena uscito il secondo libro "L'universo su misura" edito sempre da Feltrinelli) La loro missione è far appassionare alle scienze del cielo persone di ogni età e contrastare la disinformazione, con competenza e rigore scientifico, attraverso la bellezza e il fascino del cosmo. Una rivoluzione necessaria in un’epoca, quella che stiamo vivendo, in cui nonostante i continui e sorprendenti progressi la diffidenza verso l’ambito scientifico è diffusa.

A coniugare la bellezza all’imprenditoria e alla sostenibilità sarà la voce e l’esperienza di Mara Bragaglia, artigiana, alchimista, orafa, esperta di gioielleria etica sostenibile. Dal 2012 col nome di Maraismara inizia a creare gioielli, nel 2016 introduce l’Oro Fairtrade in Italia e da allora è ancora l'unico laboratorio orafo certificato del Paese. Un oro identico a quello che vediamo nelle gioiellerie, ma che non ha le mani sporche di sangue e non è frutto dello sfruttamento minorile. Il progetto Maraismara è la bellezza che si fa rivoluzione gentile, combinando economia ed etica, imprenditoria e rispetto del lavoro altrui e del contesto territoriale. È il concetto di bello che custodisce ed esalta ciò che è buono, giusto, vero. Perché non si può più far finta di non vedere, girarsi dall'altra parte e continuare a pensare che tutto ciò che accade in mare, al di là di esso o comunque lontano dagli occhi non ci appartenga. Perché se una scelta può cambiare una vita, un orecchino di perle, oggi lo sappiamo, la può salvare e fare la sua parte per il cambiamento.

Insieme a Miluzio e Bragaglia si alterneranno sul palco: sul tema lavoro l’attivista e sindacalista Aboubakar Soumahoro, sul tema formazione la scrittrice e regista Gianna Mazzini, sulla natura la scrittrice, giornalista scientifica e autrice televisiva Alessandra Viola, sul tema dell’innovazione sociale il sociologo, imprenditore sociale e policy designer Roberto Covolo, sul tema dell’informazione libera il giornalista Saverio Tommasi.

