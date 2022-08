"Terlizzi cena sotto le stelle" - Festa Maggiore 2022

A conclusione dei festeggiamenti della Santa Patrona Maria SS. di Sovereto, Sabato 27 Agosto il Comitato Feste Patronali, Calia Sante con il Patrocinio della Pro Loco UNPLI Terlizzi promuovono una serata da non perdere. Con il ritorno del Carro al Lamione e l'estrazione dei biglietti del concorso a premi indetti dal Comitato Feste Patronali (alle ore 19,30 presso il Chiostro delle Clarisse), saranno previsti dei momenti conviviali con cui salutare il mese di Agosto in onore della Compatrona terlizzese. Sabato 27 a partire dalle ore 20.30, Terlizzi ospiterà la cena sotto le stelle "Aggiungi un posto a tavola", nata da un'idea condivisa fra Calia Sante e Comitato Feste Patronali. In piazza IV Novembre e piazza Cavour infatti, con lo sfondo del meraviglioso carro trionfale prederà vita una lunga tavolata a cielo aperto nel segno "dell'aggregazione e quale simbolo identitario di una comunità". Info e prenotazioni sarà possibile effettuarle presso la sede del Comitato Feste Patronali sita in piazza IV Novembre. La serata sarà allietata dalla "Seventy Fever Band", che proporrà un repertorio intergenerazionale. Conduce Emma Ceglie componente staff comunicazione Pro Loco Terlizzi e consulente musicale.